Die Kinderstiftung Ravensburg erhält 2000 Euro für „Lesewelten“

Die Freude ist groß: Aus einer Spendenaktion von Hyundai Motor Deutschland erhielt die Kinderstiftung Ravensburg 2000 Euro für ihr Projekt Lesewelten. Weitere jeweils 2000 Euro gingen an die Kinderstiftung Bodensee und an die Stiftung Kinderchancen Allgäu, die Vorlesenetzwerke im östlichen Bodenseekreis und im Allgäu aufbauen und unterhalten.

Im Rahmen der Lesewelten lesen ehrenamtliche Paten in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen Kindern vor, um so deren Lust am Lesen und deren Lesefähigkeit zu fördern. Die Leseförderung ist Teil der Caritas-Initiative „Mach dich stark“. Mit dem Geld werden neue Bücherkisten für die Lesewelten angeschafft.

Mittlerweile lesen im Landkreis Ravensburg 100 ehrenamtliche, von der Kinderstiftung geschulte Vorleser in 83 Gruppen an 60 verschiedenen Einrichtungen in 13 Kommunen Kindern regelmäßig vor. Auf dem Bild liest Anne Plaum-Kessler Kindern der Grundschule Neuwiesen in Ravensburg vor. Kontakt unter schreiner-luik@caritas-bodensee-oberschwaben.de.