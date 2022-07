Die Katholische Freie Realschule gratuliert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An der Realschule des Bildungszentrums St. Konrad in Ravensburg haben folgende Schülerinnen und Schüler die Abschlussprüfung der „Mittleren Reife“ mit Erfolg abgelegt:

Emily Arnegger, Janine Ast (Fachpreis in AES), Antonia Bajic, Moritz Bauer, David Bäuerle, Raphael Billian, Peter Boger, Paul Bohmeier, Ida Bösch (Fachpreis in Deutsch, Englisch, Mathematik, Französisch, Religion, Geographie, WBS, Chemie und Bildende Kunst), Manuel Brauchle, Sophia Bruch (Fachpreis in Englisch), Milena Demsic, Lena Deuschle, Ronja Diehm, Niklas Diem, Jannik Dorner, Noah Ebentheur, Leni Egger, Max Fischer, Lilly Fischer, Jeffrey Fischer, Shirin Fischer, Lara Frommeld, Justin Gal, Daniel Galusek (Fachpreis in Religion), Timothy Gehrke, Leopold Gnann, Shania Grieser, Maximilian Hainmüller, Lilly Haußmann, Mia Heilig (Fachpreis in Bildende Kunst), Paul Hein (Fachpreis in Technik, Biologie und Bildende Kunst), Leonie Heisele, Mia Herrmann (Fachpreis in Religion und Bildende Kunst), Silas Hinkelmann, Emma Hubrich, Mara Hülsbusch, Charlotte Hund, Magnus Hund, Aileen Jehle, Elia Jetter, Alicia Kärcher, Leonie Kathan, Rufus Kirchmaier (Fachpreis in Religion), David Klein, Marcel Klein, David Kneer, Aaron König, Jakob Krämer, Milena Kreher (Fachpreis in Mathematik), Friederike Kreutzer (Fachpreis in Gemeinschaftskunde), Luca Krug (Fachpreis in Sport), Kilian Kunstmann, Helen Leiendecker, Philipp Liebke, Leonie Locher (Fachpreis in Mathematik, Religion, Geographie, Gemeinschaftskunde, WBS, Physik, Biologie und Bildende Kunst), Jannis Mahle, Carolin Maucher, Julius Maucher, Aliyah Maurus, Danny Mayr, Melina Mazzini, Simon Metzler, Elias Müller (Fachpreis in Gemeinschaftskunde), Felix Oettle, Melina Papadopoulou, Henrike Pfender, Raphael Réti, Luis Rettenmaier, Max Riedesser (Fachpreis in Bildende Kunst), Anton Rist, Lenny Rusch, Charlotte Sartre, Niklas Schattmaier, Inka Scheffold, Jerome Schnell, Hannes Sorg, Annika Sorg, Amelie Sorg, Niclas Spähn, Maximilian Starck, Tatjana Staudacher; Hanna Steidle; Martha Stöhr; Lea Streubel; Elias Syska; Magdalena Tomasini; Kiara Volek; Lennard Waitkus; Monika Walter; Julian Wellhäußer (Fachpreis in Technik und WBS); Tim Wiemann (Fachpreis in Geschichte); Max Witschard; Luca Ziarnetzki; Moritz Zwickl (Fachpreis in Technik).

Die Schulleitung und das Kollegium gratulieren allen Schülerinnen und Schülern zu ihrem Erfolg.