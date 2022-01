Die Karikatur der Woche: Wieder Ärger mit der Gelben Tonne

Der Karikaturist Rainer Weishaupt spitzt jede Woche den Bleistift für die Lokalredaktion Ravensburg der „Schwäbischen Zeitung“ und nimmt eine aktuelle Begebenheit aus der Region aufs Korn.

Ordentlich schiefging in dieser Woche die erste Abholung des Plastikmülls in der Gelben Tonne in vielen Städten und Gemeinden im Kreis Ravensburg. Die Gelben Tonnen blieben nämlich vor unzähligen Haustüren einfach ungeleert stehen.

Rainer Weishaupt und die SZ-Redaktion erinnern sich an die gute alte Zeit mit dem Raweg-Sack zurück und haben eine Lösung für das Abholproblem parat.