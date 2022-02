Die Karikatur der Woche: Alkoholverbot am Veitsburghang

Rund um die Ravensburger Veitsburg, am Hang stadteinwärts sowie am Mehlsack wird es höchstwahrscheinlich zwischen April und November an gewissen Tagen und Stunden ein Alkoholverbot geben. Der Grund sind die teilweise krawallartigen Störungen im vergangenen Jahr.

Vermutlich aufgrund fehlender Orte für Freizeitaktivitäten – Kneipen, Kinos, Clubs und Bars blieben coronabedingt zeitweise geschlossen – bekamen Veitsburghang und Serpentinenweg in den Abendstunden, vor allem an Wochenenden, eine neue Bestimmung.

Rainer Weishaupt und die SZ-Redaktion haben sich daher überlegt, wie es in den Sommermonaten ohne alkoholische Errfrischungsgetränke auf dem Veitsburghang zugehen könnte.