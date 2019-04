Die K.A.T.-Kandidaten stellen sich vor

In einer Aufstellungsversammlung des Kommunalpoltischen Arbeitskreis Taldorf (K.A.T.) nominierten die wahlberechtigten Anhänger ihre Kandidaten zur Ortschaftsratswahl am 26. Mai.

In Oberzell soll nach Bekunden des Fraktionsvorsitzenden Jürgen Lang auch künftig Politik auf Ortschaftsebene gestaltet werden. Ulrike Unseld-Studemund (Ärztin) blickt auf fünf Jahre Ortschaftsratstätigkeit zurück und vertritt die Überzeugung, dass die Kompetenzen dieses Gremiums gestärkt werden müssen. Kim-Trang Dinh (Freie Architektin) betonte, dass die tatkräftige Unterstützung der Grundschule in Oberzell mit ihrer Zweigstelle in Taldorf oberste Priorität besitzt. Die beiden amtierenden Oberzeller Ortschaftsrätinnen werden unterstützt von Nick Odenbach (Jugend-und Heimerzieher i.A.), der die Belange der Jugend vertreten will. Andy Hofherr (Industriemechaniker) möchte sich für die Brauchtumspflege im Ortschaftsrat einsetzen. Ville Olbrich (Diplom-Ingenieur) widmet sich dem örtlichen Natur- und Umweltschutz. Bruno Romer rundet die Oberzeller Liste ab. Der Musiktherapeut betonte die Notwendigkeit einer ökologisch orientierten Ortschaftspolitik.

Architektin hält Ortsteile für mangelhaft angebunden

Der Wahlvorschlag für den Wohnbezirk Bavendorf wird von Jürgen Lang (Versicherungsfachmann), dem bisherigen Fraktionsvorsitzenden des K.A.T. und stellvertretenden Ortsvorsteher, angeführt. Aus seiner Sicht sind die angedachten Erweiterungspläne des Gewerbegebietes „Erlen“ kritisch zu betrachten. Martina Lehn (Freie Architektin), kritisierte die nach wie vor mangelhafte Anbindung der Taldorfer Ortsteile entlang der B 33 an den Stadtbusverkehr. Alexandra Lemanski (Bankkauffrau) und Susanne Lachenmayer (Heilerziehungspflegerin) wünschten sich auch für die „Erlen-Beschäftigten“ einen ökologisch erreichbaren Arbeitsplatz und eine Entlastung der Ortsdurchfahrt Bavendorf.

Der selbständige Malermeister Johannes Kleb führt die Kandidaten für den Wohnbezirk Taldorf an. Aus Sicht des K.A.T.-Ortschaftsrats der ersten Stunde spielt die bauliche Entwicklung der Ortschaft in der nächsten Amtsperiode eine wesentliche Rolle. Karmen Novak-Kokalj (Einzelhandelskauffrau) und Andrea Kristandt (Fachlehrerin für Sonderpädagogik) unterstützen Kleb in seinem Bemühen, das Taldorfer Mandat wieder zu gewinnen. Kristandt liegt insbesondere der Erhalt des Kindergartens Bruder Klaus und der Außenklasse der Sonderschule „Haslachmühle“ (Integrationsklasse) am Herzen. Novac-Kokalj sieht beim ortschaftlichen Kulturangebot bezüglich der bildenden Kunst noch Luft nach oben.