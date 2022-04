Die junge Generation rückt in den Mittelpunkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit ihrem jährlichen Wettbewerb „Preisgekrönt“ würdigt und fördert die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Ravensburg. In Kooperation mit dem Kreisjugendring Ravensburg rückt in diesem Jahr unter dem Motto „Jung. Nachhaltig engagiert. Gemeinsam für 17 Ziele“ die junge Generation in den Mittelpunkt. Projekte und Initiativen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich für die Umwelt, den Klimaschutz oder im sozialen Bereich engagieren, sollen sichtbar gemacht und belohnt werden.

Mit dem Wettbewerb „Preisgekrönt 2022“ würdigen die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und der Kreisjugendring Ravensburg das Engagement von jungen Menschen, die sich für die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Gesucht werden Projekte und Initiativen, die nachhaltige Lösungen für die aktuellen Herausforderungen bieten und vor Ort ganz konkret einen Beitrag zur Umsetzung der Globalen Entwicklungsziele leisten. „Nur wenn alle an einem Strang ziehen und sich jede und jeder bewusst macht, dass uns die aktuellen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen alle etwas angehen, können wir eine nachhaltige Entwicklung erreichen. Hier setzt der Wettbewerb „Preisgekrönt 2022“ an, mit dem wir den Tatendrang der jungen Generation, die sich vor der eigenen Haus- oder Klassenzimmertüre für die Gesellschaft, den Klimaschutz oder die Umwelt einsetzt, hervorheben und gute Beispiele sichtbar machen wollen. Das Handeln der Bürgerstiftung orientiert sich dabei auch hier an dem Grundsatz „global denken, lokal handeln“, wirbt Eva-Maria Meschenmoser, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg, für die Teilnahme.

Mit einem Preisgeld im Gesamtwert von 10000 Euro sollen junge Menschen ausgezeichnet werden, die sich in Vereinen, Klassen, Jugendgruppen et cetera für eine gerechte, umweltfreundliche oder klimaneutrale Welt einsetzen. Beispiele sind Initiativen gegen Lebensmittelverschwendung oder Kinderarmut sowie der Einsatz für Fair Fashion, Artenvielfalt, klimaneutrale Mobilitätskonzepte und innovative Strategien zur Müllvermeidung oder Recyclingprojekte und vieles mehr.

Weitere Informationen und Bewerbung unter: www.buergerstiftung-kreis-rv.de/17ziele. Bewerbungen können jederzeit per E-Mail an anja.beicht@bskrv.de eingereicht werden. Bewerbungsfrist: 30. September 2022.