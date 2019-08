Die Illusion gibt es nur bei perfekter Ausführung

Graffiti im oberschwäbischen Ravensburg: die künstlerische Ausdrucksform der Großstadt in der kleinstädtischen Idylle? Genau das reizte die beiden Galeristinnen der Galerie 21.06 an der neuen Ausstellung mit dem Künstlerkollektiv Plusminus3 aus Berlin und Dresden. „Künstlerkollektiv“ klingt nach DDR-Vergangenheit, aber auch nach Künstlerkolonien, wie es sie schon im 19. Jahrhundert in Rom oder in der Umgebung von Paris gab. Mit den drei Studienkollegen – Hartmut Friedrich, Dave Großmann und Patrick Nitzsche – verhält es sich jedoch etwas anders.

Anfangs noch für Werbeagenturen gearbeitet

Friedrich (*1988) und Großmann (*1989) kennen sich von ihrem Kommunikationsdesign-Studium an der Fachhochschule in Potsdam, Nitzsche (*1986) hatte dasselbe Studium an der HS Pforzheim abgeschlossen. Seit 2014 arbeiten sie zusammen, vorher alle in Berlin, seit dem Frühjahr nur noch Dave Großmann, die beiden anderen sind nach Dresden gezogen.

Ihr Studium führte zunächst zum Brotberuf Designer für Werbeagenturen, denn von der künstlerischen Arbeit können sie noch nicht leben. Erste Aufträge erhielten sie als Graffiti-Sprayer bei Festivals mit der Gestaltung von Bauzäunen, Wänden, Waggons oder einem Porsche-Sportwagenmodell. Über die besondere Gestaltung des Magazins „kwer“ für Kunstinteressierte von Großmann und Friedrich wurde die Firma Geberit auf das Kollektiv aufmerksam.

Bestechender Perfektionismus

Alle drei etwas über und um die 30 Jahre alt, stehen sie noch am Anfang ihrer Karriere. Daher kommt auch die beeindruckende Ernsthaftigkeit und ein bestechender Perfektionismus, der sowohl handwerklicher als auch künstlerischer Natur ist. Für die Galerie 21.06 ließen sie sich begeistert auf einen Deal ein: Eine Galeriewand mit Raufasertapete wurde während zwei langen Tagen völlig frei und temporär gestaltet, zig Spraydosen standen bereit, die Balken des historischen Raums sorgsam verhüllt.

Dazu simultane Arbeit am PC mit einer Vorzeichnung, die Umsetzung in Schablonen, an die passgenau heran gesprayt wurde. Und das auf einer höckerigen Raufaser, die unter den pastelligen Siebzigerjahre-Lackmischfarben mal wie die Haut einer Kröte metallisch aufglänzen oder an anderen Stellen wie essbar erscheinen kann. Die Farbverläufe sind besonders bewundernswert – in ihrer Exaktheit, der Illusion von Volumen, das sich bei näherer Betrachtung als doppelte Täuschung hinsichtlich der Tiefe entlarvt. Davor die drei Solobilder, die vor dem Grund schweben und ihn in eingebunden sind. Viele Köder also für das Auge, das der Perfektion der Linien und Flächen aufmerksam folgt.

Einzelbilder auf Kiefernholz

Nicht anders ist es bei den Einzelbildern auf Kiefernholz, dessen Maserung immer stark mitspricht, alle geometrisch, immer in einem bestimmten Farbkanon sich entwickelnd und in unzähligen Varianten wie die 20-teilige Miniaturausgabe „Blaupause“ im Rahmen. Reizvoll auch die drei Arbeiten „Uncutable“, die auf der Wand weitergeführt sind und ihre eigene Begrenzung sprengen. Ein Einzelstück dagegen „Complexi Vitrum“ mit drei Plexiglasfeldern in einem mit Nuten versehenen Eicherahmen, eine Arbeit ganz ohne taktile Ausstrahlung.

Völlig anders hingegen die Arbeiten von Nitzsche und Friedrich im Nebenraum: Da überwiegen die warmen Holztöne, Furnierstücke von exotischen und einheimischen Hölzern fügen sich zu geometrischen Trompe-l'oeil-Arbeiten zusammen, selbst eine Flechtintarsie in OSB-Material entwickelt einen ganz eigenen Farbreiz. Mehr Materialsensibilität, mehr Farbdelikatesse, mehr sublimiertes Handwerk geht nicht.