Die Humpis sind Thema beim SWR

Anlässlich der Sonderausstellung „Die Humpis in Barcelona“ im Museum „Humpisquartier“ in Ravensburg stellt die „Landesschau Baden-Württemberg“ am 7. Mai das Ravensburger Adelsgeschlecht vor. Die „Landesschau Baden-Württemberg“ berichtet in der Sendung am 7. Mai über die neue Ausstellung und erläutert, wie sich die Handelstätigkeit der Familie auf Süddeutschland auswirkte.

„Landesschau Baden-Württemberg“ – Montag bis Freitag, von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR Fernsehen. Weitere Informationen unter SWR.de/landesschau-bw.

Nach Ausstrahlung ist die Sendung auch in der SWR-Mediathek (SWRmediathek.de) zu sehen.