Die hohe Kunst des Marimbaspiels

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit vier Schlägeln in zwei Händen – so beschrieb der seit langem in Berlin lebende Alex Jacobowitz seine Spielweise auf dem Marimbaphon.

Nachdem er bereits am Vorabend in der Evangelischen Stadtkirche auf Einladung der Gesellschaft für Christlich Jüdische Begegnung in Oberschwaben ein faszinierendes Konzert gegeben hatte, brachte der gebürtige New Yorker am Tag darauf sein eigenes Instrument – verpackt in vielen schwarzen Taschen – in den großen Musiksaal des Welfen-Gymnasiums. Zu verdanken hatten die Welfen-Schüler seinen Besuch Frau Ursula Wolf, einer ehemaligen Kollegin am Welfen und Geschäftsführerin der CJB.

Fast drei Meter lang, 120 Kilo schwer. Was Alex Jacobowitz darauf zauberte, begeisterte die Schülerinnen und Schüler zweier Klassen ab dem ersten Moment: Beethoven, Mozart, Bach – von eigener Hand umgeschriebene Klavierwerke – erklangen mit charakteristischen warmen Klangfarben auf dem riesigen Marimbaphon.

Mucksmäuschenstill lauschten die Kinder seinen Ausführungen über die Beschaffenheit der Schlägel, die Bauweise des Instruments selbst und seinem großen Wunsch nach Anerkennung, das Marimbaphon aus der Kiste der Orff-Instrumente weit hinauszuheben: „Marimba zu spielen ist leicht. Es gut zu spielen, nicht.“ Wie wahr!

Die Sensibilisierung hatte sich gelohnt: Ein enthusiastischer Applaus und der innige Wunsch nach Wiederholung belohnten den „Jongleur der Schlägel“.