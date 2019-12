Die Heilignachtsänger verkünden den Ravensburgern seit 150 Jahren Frieden und Freude

Seit 150 Jahren ziehen sie an Heiligabend durch die Straßen ihrer Heimatstadt, jetzt feierten die Heilignachtsänger dieses große Jubiläum mit einem Festakt im vollbesetzten Foyer des Heilig-Geist-Spitals. Einmal mehr stimmten die 25 aktiven Sänger um ihren Dirigenten Wolfram Miller das vom langjährigen Vorsitzenden Ludwig Lipp gedichtete und vertonte Lied an: „Wenn in der stillen, heiligen Nacht die Weihnachtsglocken laut erschallen, dann ziehen wir durch unsere Stadt und Weihnachtslieder wieder hallen. Ihr Türme unserer lieben Stadt, lasst eure Glocken laut erklingen, mag das Geschehn der Heiligen Nacht uns allen Freud und Frieden bringen.“ Vorsitzender Albert Erb

Jubiläumsausstellung im Spitalfoyer

Unter den Gästen waren neben Oberbürgermeister Daniel Rapp, dessen Vorgänger Hermann Vogler, viele ehemalige Sänger, deren Familien und Freunde. Darunter etwa der langjährige Dirigent Helmut Dengler mit seinem Sängerkameraden Wendelin Reck. Beide sind bereits seit mehr als 50 Jahren aktiv dabei. Oder der mit 97 Jahren älteste und engagierte Sänger Xaver Wolf. Bis heute sind die Heilignachtsänger kein eingetragener Verein, sondern eine Gruppe von Idealisten, die diese einmalige Tradition weitertragen. Selbst in Notzeiten und in beiden Weltkriegen haben die Sänger den Bürgern der Stadt ihre „Friedensbotschaft“ verkündet.

Zu ihrem Jubiläum trugen die Sänger unterstützt von Sabine Mücke, Leiterin des Museums Humpisquartier, und Archivarin Beate Falk eine Ausstellung mit Dokumenten, Berichten, Fotos und Erinnerungsstücken wie Chronikbücher und Pokale zusammen. Bis zum 23. Dezember kann dieser sehenswerte Einblick in die Sängergeschichte im Spitalfoyer besichtigt werden.

Eine Institution

Oberbürgermeister Daniel Rapp würdigte in seiner Ansprache die außergewöhnliche „Institution Heilignachtsänger“, die weit über die „Mauern der Stadt“ hinaus bekannt seien. In ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus gebe es keine vergleichbare Gruppe. Die ganze Stadt sei stolz auf diese besonderen Sänger und deren Vorgänger, die an Heiligabend bei „Kälte, Regen und Schnee“ die „Frohbotschaft von Christi Geburt“ verkünden. Rapp dankte auch den Familien der Sänger, die diesen hohen zeitlichen Einsatz mittragen. „Sie erhalten eine lebendige Tradition aufrecht, die unserer Stadt Freude und Hoffnung vermittelt“, so der Oberbürgermeister. Die Sangesfreude und das freundschaftliche Miteinander werde auch in Zukunft die Gruppe der Heilignachtsänger aufrechterhalten, wünschte das Stadtoberhaupt.

Einen fundierten Einblick in die 150-jährige Sängergeschichte vermittelte Sabine Mücke in ihrer Festrede. In den Mittelpunkt stellte sie die von Kaufmann Wilhelm Pfennig seit 1907 akribisch geführte Chronik. Über viele Jahrzehnte hinweg waren die Sänger an Heiligabend von 22 bis 5 Uhr unterwegs. An bis zu 35 Stationen in der Ober- und Unterstadt wurden die Weihnachtslieder gesungen. Eine zentrale Station sei jedoch bis heute immer geblieben: Um 24 Uhr treten die Sänger am Blaserturm auf. Bei der Gründung von Paul Erb 1869 seien es zunächst vier Sänger gewesen, schließlich sei die Gruppe auf bis zu 20 Sänger angewachsen. Viele Sänger seien zugleich Mitglieder von Sängerbund, Liederkranz, Doppelquartett, Viergesang oder etwa beim Männerchor gewesen. Das sicherte den Heilignachtsängern eine gute stimmliche Qualität. Ebenso wie die Gesangsproben in den Dezemberwochen mit Dirigent Wolfram Miller. Er und seine Dirigentenvorgänger Franz Speth und Helmut Dengler legten großen Wert auf die stimmliche Ausbildung. Für den jahrzehntelangen Zusammenhalt der „bürgerlichen Sängerbruderschaft“, so Mücke, seien die enge Freundschaft, die Kameradschaft und die familiären Treffen entscheidend gewesen. Dies sei durch Jahresausflüge, Sommerfeste und durch das traditionelle Dreikönigstreffen-Treffen dokumentiert.

Ein Trompetenquartett mit adventlichen Weisen umrahmte die Jubiläumsfeier im festlich geschmückten Spitalfoyer. Ein weiteres Mal sind die Heilgnachtsänger am vierten Adventssonntag 22. Dezember um 18.30 Uhr im Spitalfoyer zu hören und natürlich an Heiligabend um 24 Uhr am Blaserturm.