Die Guten Radler waren wieder unterwegs

Sie veranstalteten an Christi Himmelfahrt eine Sternfahrt nach Waldburg-Edensbach. Ziel war die dortige Firma „vom Fass“, die erstmalig als „Hauptsponsor“ den Verein Radfahren für Kinder unterstützt. Die Spende in Höhe von 1000 Euro soll wieder in soziale Projekte fließen, die Kinder und Jugendliche in unserer Region in ihren Mittelpunkt stellen. Das Schöne an dieser Ausfahrt war, dass die Teilnehmer auf ganz unterschiedlichen Wegen mit dem Rennrad, Mountainbike oder E-Bike unterwegs waren und bei Sonnenschein einen tollen Vatertag verbringen konnten. Foto: Gute Radler