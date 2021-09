Die große Macht im Blauen Sessel

Der nächste „Blaue Sessel“ am 15. Oktober in Ravensburg beleuchtet die spannungsreichen Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Menschen, behandelt die Bedeutung der Macht, ihre rechtmäßigen Seiten, ihre Grenzen – vergisst dabei aber nicht die Seiten von Aufruhr und Widerstand.

Das Team des Blauen Sessels versucht auch in der Situation der Corona-Pandemie, so sicher es geht, das öffentlich-kulturelle Leben lebendig zu halten und öffentliche Diskussionen anzuregen. Voraussetzung für eine Teilnahme beim „Blauen Sessel“ ist, geimpft oder genesen zu sein (2 G). Es werden die Kontaktdaten erfasst und in allen Salons, in denen auch Maskenpflicht gilt, wird es weniger Plätze geben.

Dazu eingeladen sind alle, die sich offen, mutig und interdisziplinär mit den Licht- und Schattenseiten des Phänomens der Macht auseinandersetzen mögen, das uns alle lebenslang betrifft.