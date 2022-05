Die globalen Nachhaltigkeitsziele und ihre Werkzeuge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele zivilgesellschaftlich Engagierte in der Eine-Welt-Arbeit, Akteur*innen in Verwaltung, Politik und in Unternehmen haben sich bereits auf den Weg gemacht, die 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) umzusetzen; andere überlegen sich, ob und wie sie damit beginnen. Im Workshop soll eine Einführung in die Thematik der Agenda 2030 verbunden werden mit den Themen hierzu, die von den 15 Teilnehmenden eingebracht werden. Die Fragestellungen „was ist mir bekannt“, „was habe ich bereits umgesetzt“ und „was möchte ich noch umsetzen“ sollen hierbei durch den Tag leiten. Die SDGs und ihre Werkzeuge werden sowohl im persönlichen als auch im wirtschaftlichen und pädagogischen Bereich beleuchtet, indem Referent Kajo Aicher vor allem auf die Erfahrungen und Wünsche der Teilnehmenden eingehen wird.

Veranstaltungsort ist die Stadtbücherei Ravensburg, Kornhaus, Marienplatz 12, 88212 Ravensburg. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen richten Sie bitte an Simone Kegelmann: regionalpromotorin@weltladen-fn.de.