Die Gesellenstücke der Schreiner werden ausgezeichnet

Die Ausstellung „Gestaltete Gesellenstücke“ findet nun wieder in Präsenz statt – am Sonntag, 25. September. Die prämierten Möbel des regionalen Schreiner-Nachwuchses können dann im Haus der katholischen Kirche in Ravensburg von 10 bis 16 Uhr bewundert werden. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung zeigt die Ergebnisse des Wettbewerbs für Formgebung, den die Schreiner-Innung Ravensburg auf Kreisebene ausrichtet. Absolventinnen und Absolventen der Gesellenprüfung im Schreinerhandwerk stellen sich mit ihren Abschlussarbeiten einer weiteren Begutachtung. Die Jury bewertete nach strengen Kriterien hinsichtlich Gestaltung, Verarbeitung, Funktionalität und Nachhaltigkeit. „Gestaltungsideen, Materialien, Gebrauchstauglichkeit, Funktionalität und saubere Verarbeitung sind Merkmale und Markenzeichen bester individuell gestalteter Qualitätsarbeit in unserer Region. Darauf dürfen wir stolz sein“, so Michael Bucher, Obermeister der Schreiner-Innung Ravensburg.

Um 10 Uhr eröffnet der Obermeister die Ausstellung. Grußworte kommen von Andreas Senghas, Leitung der Wirtschaftsförderung der Stadt Ravensburg, und Dr. Patrick Kuchelmeister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ravensburg.