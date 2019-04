Die Geschichte der „Kameliendame“

Die Kammeroper Köln ist am Donnerstag, 4. April, ab 20 Uhr mit Guiseppe Verdis „La Traviata“ zu Gast im Konzerthaus Ravensburg. Die Geschichte der berühmten Oper um die schöne, schwindsüchtige „Kameliendame“ rührt seit 150 Jahren die Herzen, wie die Stadt Ravensburg mitteilt: Violetta verzichtet auf ihre leidenschaftliche Liebe zu Alfredo, weil dessen Vater durch die Verbindung mit der Pariser Halbweltdame die Ehre der Familie bedroht sieht. Als Alfredo, durch Violettas selbstlose Entsagung gerührt, seine Entscheidung bereut, ist es jedoch zu spät. Zwar ist eine Versöhnung der Liebenden noch möglich, doch weiteres Glück bleibt den beiden versagt. Violetta stirbt in den Armen des Geliebten.

„La Traviata“ ist laut Mitteilung neben Mozarts Zauberflöte die beliebteste aller Opern. Sie (ursprünglich wollte Verdi ihr den Titel „Amore e morte“ geben) erzählt in betörendem Dreivierteltakt eine Geschichte um Liebe und Tod – unzertrennlich in der Opernliteratur schlechthin. Unvergleichliche Melodien garantieren ein gefühlvolles Opernerlebnis. Die Oper des italienischen Komponisten der Romantik, Giuseppe Verdi (1813–1901), wurde am 6. März 1853 im Teatro La Fenice in Venedig uraufgeführt und fiel zunächst beim Publikum durch, bevor sie überarbeitet zu einer der erfolgreichsten Opern der Musikgeschichte wurde. Wie zuvor in „Rigoletto“ und „Il trovatore“ stellte Verdi eine von der Gesellschaft geächtete und abgelehnte Person ins Zentrum des Geschehens. Eine Oper über eine Kurtisane, die noch dazu an Tuberkulose stirbt, war für die damalige Zeit eine unerhörte Neuerung. Das Interesse Verdis an diesem Stoff hing auch mit seiner eigenen Biographie zusammen. Er lebte seit 1847 mit der Sängerin Giuseppina Strepponi zusammen, die bereits mehrere uneheliche Kinder hatte und daher selbst als „Gefallene“ galt.

Mit dem hauseigenen Orchester, den „Kölner Symphonikern“, bietet die Kammeroper Köln Musiktheater in all seinen Formen – neben dem jährlichen Weihnachtsmärchen für die ganze Familie stehen Oper, Operette sowie große Musicalproduktionen auf dem Spielplan.

Die Oper in drei Akten von Guiseppe Verdi gastiert am Donnerstag, 4. April, ab 20 Uhr im Konzerthaus Ravensburg. Einführung ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 33, 30 und 27 Euro, 50 Prozent Ermäßigung für Schüler und Studenten. Vorverkauf bei der Tourist-Information Ravensburg, Marienplatz 35, Ravensburg, Telefon 0751/82800, E-Mail tourist-info@ravensburg.de sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und sowie online www.reservix.de