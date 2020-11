Die Geburtsstunde der Kriegsgräberfühsorge

Von Efeu umrankt steht es da, heute kaum mehr beachtet: das Denkmal zu Erinnerung an den Krieg mit Frankreich 1870/71 und die Reichsgründung auf dem Gelände des Alten Friedhofs. Es wurde im Jahre 1878 errichtet und stand bis 1981 an einem der belebtesten Plätze der Stadt, am Frauentor.

Geschaffen hat die Marmorskulptur der berühmte, aus Ravensburg stammende, Münchener Bildhauer Josef Dressel. Es erinnert an einen Krieg, der vor 150 Jahren begann, und der in der Erinnerung ganz verdrängt wurde durch das Gedenken an die beiden Weltkriege, insbesondere an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren.

Die triumphierende Skulptur der Germania verherrlicht den Sieg gegen Frankreich und soll die Erinnerung an die sieben Gefallenen aus Ravensburg wach halten. Auf dem alten Friedhof lag auch ein Opfer des Krieges, Musketier Peter Kaul, der im Lazarett der Stadt verstorben ist. Nach der Auflassung des Nordteils 1925 wurden die Gebeine exhumiert und mitsamt dem Grabmal in seine Heimatstadt Nauheim überführt.

Der Krieg mit Frankreich entbrannte Anfang August 1870 und war nach der Schlacht von Sedan am 2. September und der Kapitulation der in Metz eingeschlossenen zweiten Hauptarmee Ende Oktober militärisch bereits entschieden. Es folgte die monatelange Belagerung von Paris und erst am 10. Mai 1871 konnte der Krieg mit dem Frieden von Frankfurt beendet werden.

So verhängnisvoll das politische Ergebnis für das deutsch-französische Verhältnis in den folgenden 75 Jahren mit zwei Kriegen war, so wichtig war der Vertrag für den zukünftigen Umgang mit den Gefallenen beider Seiten. Erstmals wurde in einem Friedensvertrag (Artikel 16) festgelegt, dass die Gräber der Gefallenen auch des Gegners auf dem eigenen Territorium erhalten werden müssen.

Die Vereinbarung von Frankfurt wurde nach dem nächsten, viel längeren und umfassenderen Krieg im Friedensvertrag von Versailles bestätigt. Die Achtung vor den Kriegstoten blieb auch nach dem erbitterten Ringen 1914/18 im Wesentlichen gewahrt. Der 1919 gegründete Volksbund leistete hier von deutscher Seite her einen wichtigen Beitrag.

Von 1870 bis 1945 war das deutsch-französischen Verhältnis geprägt durch dreimal in Krieg mündende Auseinandersetzungen. Umso dankbarer müssen wir sein, dass seit nun 75 Jahren nicht nur Friede herrscht, sondern auch eine dauerhafte Freundschaft entstanden ist. Ein Motor für diese Freundschaft war die Sorge um die Gräber der Gefallenen beider Nationen. So kamen bereits 1952 die ersten Gruppen von deutschen Jugendlichen nach Frankreich, um in den Vogesen Soldatengräber zu pflegen. Damit trugen sie wesentlich dazu bei, das Eis des Misstrauens und der Verbitterung zwischen den Menschen beider Nationen zu brechen. Der Volksbund betreut heute in Frankreich weit über 200 Soldatenfriedhöfe. In Ravensburg war der französische Gouverneur Pierre Paul Ulmer (1912-1953) eine der treibenden Kräfte für die Aussöhnung. So geht auf ihn die Idee des Jugendaustausches zurück. Seine Grabstätte auf dem Hauptfriedhof mit der in Beton gegossenen und die Resistance symbolisierenden Figur gehört heute zu den eindrucksvollsten Grabmälern aus der unmittelbaren Nachkriegszeit.

Doch zurück zum Krieg 1870. Erst kürzlich wurden, so berichtet die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift des Volksbundes „Frieden“, die Gebeine von 1870 gefallenen preussischen Soldaten exhumiert und auf dem gemeinsamen Friedhof von Gravelotte bei Metz, Schauplatz einer blutigen Schlacht mit besonders hohen Verlusten auf deutscher Seite, im Rahmen einer Feier eingebettet. Ein Beispiel von vielen Friedhöfen, auf denen Tote beider Nationen liegen.

Es wurde ein langer Weg, bis es endlich zur „Versöhnung über den Gräbern“ gekommen ist. Vor 50 Jahren starb Charles de Gaulle, der mit Konrad Adenauer die Freundschaft beider Nationen mitbegründet hat. In einer Rede in Bonn kurz vor der Unterzeichnung des Elysee-Vertrages 1963 sagte er: „In der Welt von heute haben unsere beiden Völker ein umfassendes und bedeutsames Werk gemeinsam zu vollbringen“. Dieser Satz gilt in heutigen Zeiten mehr denn je.