„Die ganzen 60 000 in der Ravensburger Arena schreien“

Mit der Revue „Let’s Burlesque“ haben „Evi und das Tier“ am vergangenen Freitagabend das knapp 500-köpfige Publikum im Konzerthaus zum Stöhnen gebracht. Erstens, weil’s Miss Evi, die Moderatorin, so wollte und befeuerte. Und zweitens, weil die erotische Show bei den Ravensburgern durchaus für Schnappatmung sorgte.

Nun ist es ja so, dass heute an jeder Ecke barbusige Frauen an Plakatwänden hängen, um platte Werbung zu machen. Und im Internet findet sich sowieso alles. Da erscheint es fast ein wenig überraschend, dass mehrere Hundert Menschen an einem Freitagabend ins Konzerthaus tingeln. Zu einer Striptease-Show. Und sich dazu vielfach anhübschen, als gelte es, einen Modelscout von sich zu überzeugen: Die Damen tragen vorzugsweise Kleidchen, wer hat, ein eng geschnürtes Bustier, die Haare gern in einer Wasserwelle. Etliche der Herren haben den Rockabilly-Style der 1950er-Jahre am Leib. Die Stimmung: launig. Ausgelassen. Ja hemmungslos.

Aber genau so haben es sich die Conferenciere und Chansonette Evi Niessner und ihre Künstler gewünscht. Dass es in „Let’s Burlesque“ heiß und erotisch werden möge.

Und genau dafür sind drei Glamour-Girls in Ravensburg angetreten: Die Französin Coraline De Paris. Die Berlinerin Tara La Luna. Und eine zarte japanische Pflanze namens Miss Erochica Bamboo. Die eine habe „Astralphysik und Französisch“ studiert, die andere sei schärfer als Wasabi, so kündigt Miss Evi ihre Tänzerinnen an.

Und tatsächlich sind sie divenhaft und unnahbar – nur, um im Handumdrehen wollüstig und biegsam wie eine Katze zu sein. Wobei im Handumdrehen natürlich völlig irreführend ist: Die Künstlerinnen entledigen sich aufreizend ihrer glamourösen Garderobe, streifen sich Handschuhe und Mieder, Strümpfe und BH ab. Lasziv und offensiv. Ganz ohne billig oder peinlich zu wirken.

Dass „Glanz“, die fabelhafte vierköpige Live-Band allerhand Jazz- und Swing-Improvisationen und selbstverständlich die Mutter aller Strip-Songs („You can leave your hat on“) aus ihren Instrumenten kitzelt: das macht die Show rund und gelungen. In der Pause tauscht sich das Publikum mit leuchtenden Augen über die Revue aus: „Eine Granate“ sei die Conferencière Evi Niessner. Die Frau mit den üppigen Maßen ist nicht minder frech-frivol als ihre Tänzerinnen – bloß dass sie auch noch Humor und Talent hat. Und Stimme. Tief und wuchtig oder klar und rein – je nach dem was ihr Lebens- und Bühnenpartner „Das Tier Mr. Leu“ dem Konzerthausflügel an Tönen entlockt. Dabei umweht Miss Evi der leise Hauch eines Zirkuspferdes, was durch wippenden Feder-Kopfputz augenzwinkernd noch optische Verstärkung erfährt. Dass sie unanständige Dinge anspricht, das Publikum zu kollektiven Stöhn-Orgien animiert oder in einer Pantomimen Einlage Sex mit dem Saxophon des Musikers hat? Das Ravensburger Publikum feiert sie. Ist wild. Ungezügelt. Und bestens unterhalten.

Wohl denen, die sich auf den hinteren Plätzen mit einem Opernglas ausstaffiert haben. Denn es wäre doch allzu schade gewesen, hätten nur die ersten drei Reihen den muskulösen Robert Choinka mit seiner Equilibristik näher in Augenschein nehmen können. Auch Nippelblumen – glitzernde Klebepflaster mit neckischen Quasten auf den Brustspitzen der Tänzerinnen – sieht das Konzerthauspublikum nicht alle Tage. Und eine Champagnerdusche auf blankem Busen hat in unseren kulturellen Breitengraden eher Seltenheitswert.

„Die ganzen 60 000 in der Ravensburger Arena schreien!“, freut sich Miss Evi über die euphorischen Zuschauer. Und tatsächlich sind alle irgendwie angefasst von dieser mitreißenden Show. Von den glamourösen Negligées. Den tiefen Blicken. Von der Erotik, die wie eine Welle von der Bühne über die Ränge rollt. Und alle gehen irgendwie heiß nach Hause. Genauso, wie Miss Evi sich das gewünschte hatte. Genauso, wie Burlesque sein sollte.