Die Feuerwehr spritzt die Zuschauer beim Taldorfer Kinder- und Heimatfest kräftig nass

Der Höhepunkt des Taldorfer Kinder- und Heimatfestes in Bavendorf war am Sonntagmorgen der von vier Kanonenschlägen angekündigte Umzug durch die Ortschaft. Bei bester Stimmung begann er in der Bavendorfer Straße und zog sich bis zum Festplatz. Nass wurden die Zuschauer – vor allem die auf der Ehrentribüne –, als die Feuerwehr und die Waschweiber vorbei zogen. Hinterher ging es ins Festzelt, wo den ganzen Tag über kräftig weiter gefeiert wurde. Den Abschluss des Taldorfer Kinder- und Heimatfestes bildet am Montagabend der Vesperhock mit den „Gillenbachperlen“ sowie den TBO-Musikanten.

Foto: Siegfried Heiss