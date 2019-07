Die ersten zwölf geförderten Projekte stehen fest

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach der Hitze der vergangenen Tage drohen in Teilen Süddeutschlands am Montag Unwetter. Am Vormittag seien in der Nordhälfte von Baden-Württemberg einzelne Gewitter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Starkregen und Hagelkörner Ab den Mittagsstunden könne es dann auch auf der Schwäbischen Alb und südlich davon gewittern. Örtlich erwartet der Wetterdienst Unwetter mit heftigem Starkregen und bis zu etwa drei Zentimeter großen Hagelkörnern.