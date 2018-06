Die Eiskratzer feiern bereits 25. Geburtstag

Einen Rückblick haben sich die Mitglieder der Eiskratzer aus Ravensburg gegönnt. Und: So ganz genau kann es auch keiner der damaligen Anfänger auf einem der zugefrorenen Weiher rund um Ravensburg wiedergeben, wann denn der Gründungstag der Eiskratzer Ravensburg gewesen ist.

Jedoch lässt sich aufgrund des vorliegenden Bildmaterials im Winter 1989/1990 der Beginn des Eishockeysports beim Polizeirevier Ravensburg festlegen. Anfangs ausschließlich durch Kollegen beim Polizeirevier Ravensburg auf den Weihern ausgetragen, gelang es schon bald, auch Eiszeiten im Eisstadion St. Christina zu ergattern. Schließlich fand jeden Mittwoch ab acht Uhr die Trainingsstunde der Polizisten in ihrer Freizeit statt.

Der Kader wuchs bis Mitte der neunziger Jahre auf über 25 Kollegen an – allerdings nicht mehr nur aus Ravensburg, sondern auch von den Polizeirevieren Weingarten und Wangen sowie der Bereitschaftspolizei in Biberach. Anfang der Jahrtausendwende kam mit dem Wechsel des Vorstands von Eugen Merk zu Volker Weiler auch die Öffnung zum eingetragenen Verein und der Namensgebung PESV Eiskratzer Ravensburg. So konnte auch einem „Ausbluten“ der Mannschaft entgegengesteuert werden – da sich immer mehr der Gründungsmitglieder entschlossen, die Schlittschuhe an den berühmten Nagel zu hängen.

Derzeit zählt der Verein wieder 40 aktive Spieler, hiervon nach wie vor etliche Polizisten aus ganz Baden-Württemberg. Aktuell beteiligen sich die Eiskratzer am Spielbetrieb in den beiden Hobbyligen RHL (Ravensburger Hobby-Liga) und WA-EL (Westallgäu-Eishockeyliga in Wangen). Als Highlight gelte die 24. Teilnahme am Deutschen-Polizei-Eishockey-Cup (DPEC) Ende Februar 2015 in Dresden. Hier spielen 450 Kollegen um den inoffiziellen Titel des Deutschen Polizeimeisters.

Weitere Infos unter: www.eiskratzer-ravensburg.de