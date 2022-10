Die Einbrecher-Saison beginnt: Die Ravensburger Polizei gibt Tipps

Die Polizei warnt: Die Einbrecher-Saison 2022 beginnt. Warum Wohnungseinbrüche ein „Saison-Geschäft“ sind, wie sich Hausbesitzer schützen können und was an vermeintlicher Sicherheitstechnik nur wenig bringt.

Ulrich Schäfer vom Referat Prävention im Polizeipräsidium Ravensburg klärt fünf wichtige Fragen:

Warum hat Einbrechen eine Saison?

„Der Stichtag ist der Tag der Zeitumstellung, beziehungsweise der Rückumstellung“, sagt Ulrich Schäfer.

Die simple Logik der Einbrecher: Es ist eine Stunde früher dunkel, Berufstätige sind aber nicht eine Stunde früher zuhause.

Wer ist ein „beliebtes Opfer“?

„Gerne wird in Gebäude eingebrochen, die wenig beleuchtet sind und keine Bewegungsmelder haben“, erklärt der Polizist. „Bei komplett dunkeln Gebäuden, wo kein Auto im Hof steht, weiß der Täter sofort: Hier kann niemand daheim sein.“

Rentner, die mit einem alten, deutschen Namen im Telefonbuch stehen und dazu noch eine alte, dreistellige Telefonnummer haben, seien bevorzugte Opfer, so Schäfer.

Wie oft Täter diese Recherchearbeit machen, kann Schäfer aber nicht beziffern. „Oft ist es wirklich das eine Gebäude in einer Straße, das am wenigstens hell beleuchtet ist.“ Eine Beleuchtung rund um die Uhr bringe aber wenig: „Es muss schon ein bewohnter Eindruck simuliert werden.“

Wie steigen Einbrecher ins Haus?

„Die Terrassentür ist immer ein beliebtes Objekt“, sagt Schäfer. Die sind oft einfach aufzuhebeln. „Der lange Rahmen gibt viel schneller nach als 60 Zentimeter großes Toilettenfenster“.

Das Aufhebeln sei in 70 Prozent der Fälle das Mittel der Wahl. „Eine Scheibe einzuschlagen macht einfach viel mehr Krach, das ist wirklich die Ausnahme“, berichtet der Polizist. Als Werkzeug reiche meistens ein Schraubenzieher.

Nehmen Einbrüche zu?

In letzter Zeit habe es weniger Einbrüche gegeben, erklärt Ulrich Schäfer. „Das hing mit dem Homeoffice zusammen. Die Bürger waren praktisch immer daheim.“ Nun ändere sich das aber wieder. „Jetzt kann es sein, dass natürlich auch die Einbruchszahlen wieder nach oben gehen.“

Wie kann man sich schützen?

Wichtig seien einbruchshämmende Beschläge an Türen und Fenstern. „Da merkt der Täter schnell, dass er auf Widerstand stößt.“ Die Außenhaut eines Gebäudes müsse so geschützt sein, damit es für Täter schon beim ersten Versuch schwierig wird.

Außerdem wirbt Schäfer für die Beratung der Polizei. Um zu klären, was an Nachrüstungen Sinn ergibt, kommen Berater der Polizei kostenlos vorbei und erstellen ein Schwachstellen-Protokoll. „Das ist eine produktneutrale und herstellerneutrale Expertise“, so Schäfer.