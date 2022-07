Die Drahtzieher zum Abschluss des Scheuer-Sommers

Drei akustische Saiteninstrumente, mehr brauchen „Die Drahtzieher“ nach Angaben der Veranstalter nicht, um ihre musikalischen Geschichten in die Herzen der Zuhörer zu tragen. Am Samstag, 30. Juli, spielen sie ihr Programm ab 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer. Der Eintritt ist frei. Damit folgen sie der Tradition des legendären „Hot Club de France“ des Sinti Jazz - Urvaters . Stilistisch knüpfen die Drahtzieher bei Sinti-Jazz-Urvater Django Reinhardt an und lassen diese Musikrichtung in der Gegenwart aufleben. Auf der Bühne: Kontrabassist Kolja Legde, Gitarrist Bobby Guttenberger und David Klüttig an der Sologitarre

Nächste Veranstaltungen der Zehntscheuer sind am 8. und 9. September ein Poetry Slam sowie das „Pam Pam Ida“-Konzert im Rahmen des „Hirschgraben Open Airs“. Die kommende Zehntscheuer-Spielzeit beginnt am 24. September, der Vorverkauf läuft.

Weitere Infos unter: www.zehntscheuer-ravensburg.de