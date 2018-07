Die Datenautobahn birgt Gefahren

Der Sportkreis Ravensburg lädt zu einem Tagesseminar „Sicherheit im Internet“ ein. In einer Pressemitteilung heißt es dazu: „Im Internet surfen ist wie Autofahren – reinsetzen und starten. Doch halt: Auch auf der Datenautobahn besteht Unfallgefahr. Um einen Zusammenstoß mit Würmern, Viren oder anderen Störenfrieden zu vermeiden, sollten User ihren Computer schützen. Stefan Piskulla vom Service Support beim WLSB wird am Samstag, 12. Juni Ratschläge und Tipps geben, wie Computer geschützt werden können. Beginn ist um 9.30 Uhr. Das Seminar findet in der Friedenstraße in Ravensburg statt und wird mit fünf Lehreinheiten auf die Vereinsmanagerlizenz angerechnet. Anmeldung unter Telefon (0751) 85 19 85 oder online über die Homepage des Sportkreises www.sportkreis-ravensburg.de.