Die Corona-Krise erschwert den Austausch in Selbsthilfegruppen

Seit der Corona-Krise sind Treffen in größeren Gruppen nicht mehr möglich. Das trifft auch die Selbsthilfegruppen im Landkreis Ravensburg schwer. Rund 100 Selbsthilfegruppen über verschiedene gesundheitliche und soziale Problematiken gibt es zurzeit im Landkreis.

Die Bandbreite reicht von der Diabetiker-Selbsthilfegruppe über die Mobbingselbsthilfegruppe bis hin zur Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz. Eine Liste von allen Selbsthilfegruppen im Landkreis Ravensburg findet sich auf der Homepage www.selbsthilfe-rv.de.

Selbsthilfegruppenorganisationen im Landkreis Ravensburg

Das Selbsthilfenetzwerk im Landkreis Ravensburg ist der Dachverband der Selbsthilfegruppen im Landkreis. Der Verein ermöglicht den Selbsthilfegruppen einen besseren Austausch untereinander und verbindet sie mit professionellen Hilfen aus dem Sozial- und Gesundheitswesen.

Die Kontaktstelle für Selbsthilfe und Bürgerschaftliches Engagement vom Landratsamt Ravensburg unterstützt die Selbsthilfegruppen ebenfalls. „Die Kontaktstelle versteht sich als Interessenvertretung für die Selbsthilfe, hier können Informationen rund um das Thema Selbsthilfe erhalten werden. Auch beraten und unterstützen wir bei der Suche nach Selbsthilfegruppen“, berichtet Marie Engers vom Landratsamt Ravensburg.

Austausch per Telefonketten und Videokonferenzen

„Für den Austausch mit Gleichgesinnten oder Ansprechpartnern, welcher Mut gibt und dabei hilft, Schicksalsschläge zu verarbeiten, treffen sich die Selbsthilfegruppen in eigens gewählten Abständen in Räumen der Gemeinde, von Wohlfahrtsverbänden oder in Gastwirtschaften. Einhergehend mit der Corona-Pandemie und den resultierenden Verordnungen konnten diese Treffen seitdem nicht mehr stattfinden“, berichtet der Vorsitzende des Selbsthilfenetzwerks Peter Resl.

Zudem seien viele Teilnehmende aufgrund von Vorerkrankungen oder ihres Alters besonders gefährdet, weswegen viel Umsicht geboten sei. Deshalb fielen viele Selbsthilfegruppen aus, andere Gruppen nutzten alternative Möglichkeiten wie Telefonketten oder Videokonferenzen, um weiter im Austausch zu bleiben. „Allerdings sind diese Methoden für die Gruppenmitglieder nicht gleichzustellen mit den regulären Gruppentreffen“, betonen die Selbsthilfegruppenorganisationen.

Mitgliedern fehlen die Gruppentreffen

Gisela Harr, die Leiterin der „Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz“, führt gerade viele Einzeltelefonate mit den Gruppenteilnehmern, da persönliche Treffen schon länger nicht mehr stattfinden, der Bedarf an Gesprächen aber groß ist: „Es ist noch in der Schwebe, wann die Treffen weitergehen, jedoch sind wir Gruppenleiter positiv gestimmt, dass sie bald wieder stattfinden können. Wir fühlen uns mit den Mitgliedern sehr verbunden und denken an sie, da gerade Demenzkranke und pflegende Angehörige von der Corona-Krise stark betroffen sind. In den Gesprächen merken wir, dass unseren Teilnehmern die persönlichen Treffen fehlen.“

Um ein positives Zeichen zu setzen, hat Harr am Tag der Pflege spontan durch den Radiosender SWR4 eine Grußbotschaft an das Pflegepersonal und die pflegenden Angehörigen geschickt.