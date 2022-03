Die bunten Gäste bei „Dinner for One“

Der Theaterclub 4 des Theaters Ravensburg präsentiert am Dienstag, 22. März, um 20 Uhr seine Premiere von „Dinner 4 One Club“ -Aufführung im Theater Ravensburg. Hierbei wird das aus dem fernsehen bekannte „Dinner for One“ erweitert. Butler James stolpert genau elf mal über den Tigerkopf. Zu Essen gibt es eine scharfe Mulligatawny-Suppe, Nordseeschellfisch, Hühnchen und Obst. Dazu trinken Miss Sophie und ihre imaginären Gäste Sherry extra dry, Weißwein, Champagner und Portwein. Und was nach dem Dinner passiert, lässt erahnen, dass es diese Frau in ihrem Leben hat krachen lassen. Der Theaterclub 4 hat sich überlegt, wer die vier verstorbenen Dinnergäste Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom denn nun genau waren. Sie sind mit persönlichen Geschichten mit Miss Sophie verwoben. Der Club 4 vom Theater Ravensburg geht in dieser Vorstellung auf Spurensuche, um ihre Geschichten zu ergründen. Denn laut den Theaterleuten haben es diese Charaktere in sich und strotzen nur so vor imperialen Überheblichkeiten, wahnwitzigen Kostümen, dramatischen Wendungen und romantischen Spitzfindigkeiten. Inszeniert wurde das Spektakel von Jutta Klawuhn und Alex Niess. Karten gibt es beim Theater Ravensburg, Telefon 23 364 (donnerstags bis samstags von 17 bis 20 Uhr) und unter www.theater-ravensburg.de