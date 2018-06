Die Bezirksliga geht spannend in die Winterpause

Mit dem 18. Spieltag verabschiedet sich die Fußball-Bezirksliga in die Winterpause. Nur der SV Mochenwangen und die TSG Bad Wurzach müssen eine Woche später noch nachsitzen. Nur ein Tor trennt Spitzenreiter TSV Heimenkirch vom punktgleichen Tabellenzweiten SG Aulendorf – beide haben an diesem letzten Spieltag des Jahres Heimrecht. Gespielt wird am Samstag und am Sonntag.

Die SG Argental musste am vergangenen Spieltag witterungsbedingt eine Zwangspause einlegen. Damit wird die SGA auf jeden Fall auf einem Abstiegsplatz überwintern, egal wie die Partie beim Spitzenreiter TSV Heimenkirch (Sa, 14.30 Uhr) ausgeht. „Wir wollen die Tabellenführung mit in die Winterpause nehmen“, gibt sich TSV-Coach Simon Schnepf kämpferisch. Im Fernduell geht es für Heimenkirch gegen die punktgleiche SG Aulendorf um die Tabellenführung.

„Wir wollten unser Spiel durchziehen“, sagte Brochenzells Interimstrainer Markus Milbradt nach der Niederlage mit zwei Platzverweisen in Mochenwangen. „Wenn wir uns aber selber schwächen, funktioniert das nicht mehr.“ Mit der kämpferischen Leistung war Milbradt zufrieden. Möchte man gegen den FC Leutkirch (Sa, 14.30 Uhr) zu Hause etwas holen, wird das nur mit Disziplin gehen. Leutkirch stieß zuletzt Spitzenreiter Isny vom Thron und ist seit fünf Spielen ungeschlagen.

„Es ist das alte Leid“, sagt Kressbronns Trainer Andy Raaf, „wir nutzen unsere Chancen nicht.“ Selbst in Überzahl schaffte es sein Team zuletzt nicht, einen Sieg einzufahren. Seit acht Spieltagen geht die Formkurve nach unten, da können auch die drei Remis aus den letzten vier Begegnungen nicht darüber hinwegtäuschen. Aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen fällt es schwer zu glauben, dass der SV Kressbronn den Tabellenvierten SV Maierhöfen-Grünenbach (Sa, 15.30 Uhr) auf dessen Terrain in Verlegenheit bringen kann.

Der TSV Eschach fuhr am vergangenen Spieltag den höchsten Saisonsieg ein. Der Kantersieg kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der TSV seiner Konstanz hinterher läuft. Aktuell belegt Eschach den Abstiegsrelegationsplatz, fährt also als krasser Außenseiter zum Tabellenzweiten SG Aulendorf (So, 14.30 Uhr). Die SGA könnte mit einem Sieg die Tabellenführung mit in die Winterpause nehmen. Sollte Heimenkirch gewinnen, müsste Aulendorf ein Tor mehr machen als der TSV.

Vor der Winterpause kann der SV Baindt die anvisierten 24 Punkte nicht mehr holen. Die Partie des SVB gegen den FC Isny ist abgesagt worden. Die Gemeinde Baindt hat den Sportplatz auf der Klosterwiese für unbespielbar erklärt. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Der SC Unterzeil-Reichenhofen bleibt das einzige Team der Liga, das auswärts noch keinen Sieg geholt hat. Zu Hause aber ist die Mannschaft von Trainer Michael Buchter ganz stark. Der SC gehört neben Heimenkirch und Maierhöfen-Grünenbach zu den drei Teams, die auf eigenem Platz noch ungeschlagen sind. Ob die TSG Bad Wurzach, die mit zu den schwächsten Auswärtsteams gehört, diese Serie durchbrechen kann, ist aber fraglich.

„Ich war schon enttäuscht, dass wir in Argental nicht spielen konnten“, sagt Haisterkirchs Trainer Uwe Reh, „wir hatten einen Lauf, alle waren fit.“ Der Vorsprung auf das Führungsquartett ist wieder auf fünf Punkte angewachsen. „Von den Punkten sehe ich es gelassen“, sagt Reh, „wir schielen eh nicht nach oben.“ Zum Abschluss kommt der SV Mochenwangen, der alles daran setzen wird, nicht auf die Abstiegsplätze abzurutschen.

„Wir werden alles reinschmeißen“, gibt Amtzells Coach Uwe Hansen vor dem Aufeinandertreffen zu Hause gegen die FG 2010 WRZ die Marschroute vor. Der SV Amtzell wird versuchen, seine Heimbilanz mit nur zwei Siegen etwas aufzupolieren. Die FG holte aus den letzten vier Begegnungen nur einen Punkt. (ke)