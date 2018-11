Die Band The Weight spielt in der Zehntscheuer

Die österreichische Band The Weight bezeichnet sich als eine psychedelische Rocklawine im Stil großer Bands der 1970er-Jahre. Wie die Zehntscheuer (ZS) Ravensburg in ihrer Ankündigung schreibt, zelebriert das Quartett am Freitag, 30. November, ab 20 Uhr in der Zehntscheuer „dreckig-harte bluesgetränkte Gitarren-Riffs, schwere Bässe, massive Drums und eine Urgewalt an Stimme“.

Die mit lässiger Attitüde, musikalischer Wucht und Virtuosität vorgetragene Zeitlosigkeit ihres Heavy Rhythm & Roll sei es, was The Weight so speziell und einzigartig mache. Das „Guitar-Magazin“ schrieb: „Retro-Rock mit Soul-Einschlag und einer unkonventionellen Produktion – kurzum: Verdammt stark!“ „The Weight“ sind Tobias Jussel (Lead Gesang, Orgel, Piano), Michael Böbel (E-Gitarre), Patrick Moosbrugger (Bass) und Andreas Vetter (Drums).

Restkarten (18 Euro, ermäßigt 16 Euro, SZ-Mitligeder 14 Euro) im Vorverkauf gibt es in Ravensburg beim Ticketservice von Schwäbisch Media, Telefon 0751/29555777, online unter tickets.schwaebische.de sowie bei der Tourist-Info und im Musikhaus Lange.