Die A-Jugendzeit wirkt nach

Für FV-Trainer Steffen Wohlfarth ist das Geburtstagsspiel zwischen dem FV Ravensburg und dem SC Freiburg am Donnerstagabend auch aus persönlichen Gründen ein ganz besonderes gewesen. Denn es war für ihn ein Wiedersehen mit seiner eigenen Vergangenheit. Auf der Trainerbank des Gegners saß schließlich Christian Streich, sein einstiger Coach in der Freiburger U 19. „Ich hatte einen guten A-Jugendtrainer“, lobte Wohlfarth ihn nach dem Spiel. Was er damit genau meinte, zeigte sich bei der Podiumsdiskussion im Festzelt vor hunderten Geburtstagsgästen.

Dass sich ein vielbeschäftigter Mann wie Christian Streich selbst von einer halben Stunde, die er allein damit zubringen musste, die Dankes- und Grußworte von FV-Vorstand Roland Reischmann, OB Daniel Rapp und Sozialminister Manne Lucha abzuwarten, die launigen Sprüche verderben lässt, durften die Zuhörer im Festzelt im Wiesental nach dem 1:9 der Ravensburger gegen Freiburg erleben. Auf seinen ehemaligen Schützling Steffen Wohlfarth angesprochen, versteckte sich Streich nicht hinter verwursteten Standardsprüchen. Steffen Wohlfarth sei einer gewesen, der gleich über ein Tor so übermäßig gejubelt habe, dass es dem Trainer Streich unangenehm war. Danach seien Gespräche nötig gewesen, auch mit Vater Michael. Mit Erfolg: „Steffen hat verstanden, er hat sich hochgearbeitet, ist vorwärts gekommen.“

Vernünftige Eltern sind wichtig

Er selbst sei in diesem Alter übrigens nicht anders gewesen, schob Streich hinterher. Wohlfarth konnte sich zwar nicht so recht daran erinnern, ob und wie er gejubelt hatte, dafür umso mehr an die unmittelbare Folge. „Ich bin ausgewechselt worden, obwohl wir gar keinen Auswechselspieler mehr hatten. Da wusste ich, dass es nicht ganz so gut war.“ Auch wenn er es nicht aussprach: Diese Maßnahme seines Trainers verfehlte ihre Wirkung offenbar nicht. In Freiburg blieb Wohlfarth sechs Jahre lang und machte für die zweite Mannschaft 121 Spiele, bevor er zum FC Ingolstadt wechselte.

Was er von einem Talent, einem jungen Spieler erwarte, wurde Streich am Donnerstagabend noch ganz allgemein gefragt. Vernünftige Eltern brauche es, die nicht nur permanent Druck aufbauen würden, fähige Trainer, soziale Kompetenz – und eine gewisse Form von Besessenheit. Fußball sei ein kompliziertes Spiel, in das jemand, der weit kommen möchte, viele 1000 Stunden investieren müsse. SCF-Sportdirektor Jochen Saier ergänzte: „Da muss viel zusammenkommen.“ Ganz wichtig sei der Spaß am Spiel.

Was mit einer guten Nachwuchsarbeit entstehen sollte, nennt der FV Ravensburg „mit der Kraft der eigenen Jugend“. Dieses Motto unterstrichen Vorstand Reischmann und der Sportliche Leiter Peter Mörth mehrfach. Es soll die Vorgehensweise der kommenden Jahre umschreiben, den Ravensburger Weg. Als ebenfalls sehr wichtig bezeichneten sie die bewährte Kooperation mit dem SC Freiburg, bei dem im Moment fünf Ravensburger im Jugendbereich spielen.

Was dabei entstehen kann, zeigt auch das Beispiel Steffen Wohlfarth, der es bis in die erste Schottische Liga und zu einem entscheidenden Tor gegen das große Celtic Glasgow schaffte. Dass diese Erfolge und diese Karriere auch sein Ex-Jugendtrainer wohlwollend zur Kenntnis nahm, zeigte die herzliche Umarmung Streichs und Wohlfarths, nur Sekunden nach dem Ende der Veranstaltung. Sie liefen auf dem Podium direkt aufeinander zu, nahmen sich in den Arm, unterhielten sich und wirkten wie zwei, die sich und ihre Fußballkompetenz schätzen. Es war das schöne Ende eines Abends, der dem 125. Geburtstag des FV Ravensburg einen würdevollen Rahmen gab.