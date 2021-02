Die 112 ist ein wichtiger Teil der Rettungskette

- Sind Menschen schwer verletzt oder erkrankt, ist eine medizinische Versorgung notwendig. Besonders bei einer Bewusstlosigkeit oder einem Atemstillstand kommt es darauf an, frühzeitig den Rettungsdienst zu rufen, um eine schnelle notfallmedizinische Versorgung zu gewährleisten. „Das Wählen der 112 ist dabei einer der wichtigsten Schritte in der Rettungskette“, erklärt Harald Stehmer, Leiter des Rettungsdienstes der Johanniter in Ravensburg, in einer Pressemitteilung.

Die Rufnummer 112 ist in allen europäischen Ländern als einheitliche Notrufnummer für die notfallmedizinische Versorgung eingeführt. Sie ist rund um die Uhr erreichbar und aus dem Mobilfunknetz wie aus dem Festnetz kostenfrei. Nutzt man ein fremdes Handy, kann der Notruf auch ohne Entsperr-Code getätigt werden.

Wer die 112 anruft, sollte folgende Fragen beantworten: Wo ist es passiert? Was ist passiert? Wie viele Verletzte oder Erkrankte gibt es? Welche Verletzungen/ Erkrankungen kann man entdecken? Wer ruft an?

Derzeit sei es beim Absetzen eines Notrufs besonders wichtig, dass wahrheitsgemäß geschildert wird, ob der Verdacht auf eine Infektion mit Covid-19 besteht, so das Schreiben. Es bestünde kein Grund zur Sorge, dass der Rettungsdienst nicht kommt. Bei einem Verdachtsfall könne sich das Rettungsdienstpersonal aber bereits beim Ausrücken entsprechend schützen und vorbereiten. Die letzte und wichtigste Regel lautet: „Nicht einfach auflegen, denn hat man etwas vergessen, gibt man so den Mitarbeitenden in der Leitstelle die Chance, Nachfragen zu stellen“, so Stehmer.

Unter der 112 erreicht man zudem die Feuerwehr. Die Nummer funktioniert ohne Vorwahl und sollte nur dann gewählt werden, wenn es brennt oder lebensbedrohliche Verletzungen/Erkrankungen bestehen.

Unter der bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 erreicht man den ärztlichen Bereitschaftsdienst, der hilft, wenn die Arztpraxis geschlossen hat. Hier erhält man bei dringenden Erkrankungen Auskünfte zu allen geöffneten Notfallpraxen in der Umgebung des Anrufers. Zurzeit ist diese Nummer in Baden-Württemberg aufgrund der Impfterminvergabe stark ausgelastet, heißt es in dem Schreiben.

Die erste Wahl für alle Belange der Polizei ist die 110. Wer Hinweise auf eine Straftat hat oder sich in einer Situation befindet, die polizeiliche Hilfe erfordert, sollte diese wählen,