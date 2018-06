Dicke Packung für den TSV Eschach

Der Abstieg des TSV Eschach aus der Fußball-Landesliga hat schon vor dem letzten Spieltag festgestanden. Im schweren letzten Saisonspiel gegen den Tabellendritten FV Rot-Weiß Weiler setzte es eine derbe 0:7-Niederlage. Eschach beendet die Saison damit als Tabellenletzter.

„Das Spiel unterschreibt, was schon die ganze Saison unser Problem ist“, sagte ein enttäuschter TSV-Trainer Stefan Krause. „25 Minuten lang war es in Ordnung, dann hat die Einstellung gefehlt und es ging rapide bergab.“ Tatsächlich kam Eschach besser ins Spiel, präsentierte sich in der Anfangsphase defensiv sehr aufmerksam. Weiler begann sehr offensiv: 4-3-3-Formation, brachte aber lange nichts zustande. Der TSV versuchte es immer wieder schnell in die Spitze, kam aber selber ebenfalls nicht zu Abschlüssen. Nach besagten 25 Minuten bekam der Tabellendritte das Spiel besser unter Kontrolle. Es dauerte noch weitere zehn Minuten, bis die Gäste in Führung gingen. Michael Eitel hielt Mathias Stadelmann im Strafraum zu lange fest, den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst.

Beinahe der Ausgleich

Im direkten Gegenzug kamen die Eschacher dann beinahe zum Ausgleich. Marcel Heinrich steckte den Ball gut auf Benedikt Böning durch, der nach einem 30-Meter-Sprint nur knapp an Gästekeeper Andreas Hane scheiterte. Kurz vor der Pause kassierte der TSV das nächste Gegentor. Eine Hereingabe von Linksverteidiger Julian Karg flog an allen Eschachern vorbei zu Andreas Reichart, der am Sechzehner zum 2:0 vollendete.

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff hatte Weiler bereits auf 4:0 erhöht. In der 47. Minute traf Dominic Snelinski nach Diagonalpass von Sandro Brugger, dann traf Stadelmann erneut per Elfmeter. Erneut war es ein Foul von Eitel gewesen, der den Ball am Strafraum an den FVW-Torjäger verlor und für sein Revanchefoul die Gelb-Rote Karte sah. Nach 55 Minuten verabschiedete Eschach seinen langjährigen Kapitän Patrik Rudorf, der wie Torhüter Dennis Hagenmaier seine Karriere beendete und für den, fast schon symbolisch, Tim Kibler ins Spiel kam. „Natürlich hätte ich mir einen schöneren Abschied gewünscht“, sagte Rudorf. „Wir haben ja auch gut angefangen, aber dann zu schnell die Kontrolle verloren.“ Eschach verlor in der zweiten Halbzeit mit zehn Mann im Zentrum nahezu jeden Ball und Weiler legte vor dem Tor nach. Reichart kam in der 65. Minute ohne Gegenwehr in den Strafraum und vollendete zum 5:0.

Vier Minuten später verlor Tim Kibler den Ball an Stadelmann, der seinen dritten Treffer markierte. Den Schlusspunkt zum 7:0 setzte in der 81. Minute Raimond Hehle. Reichart knallte den Ball an die Latte, den Abpraller legte Antonio Paturzo im Strafraum überlegt auf Hehle ab, der ohne Mühe einschob. „Es ist traurig, sich so zu verabschieden, aber letztlich steigt man dann auch zu Recht ab“, so Krause. Zwar fehlten Eschach in der entscheidenden Phase einige wichtige Spieler, etwa Michael Fäßler, Florian Locher oder Thomas Reutlinger, das zählte für Krause aber nicht als Ausrede für die fehlende Einstellung. „Wir brauchen jetzt einen Neustart“, sagte der Trainer.