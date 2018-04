Das Café L’Arte in der Roßbachstraße lädt zur Ausstellung „Dich knutscht wohl ein Elch“ der Kreativwerkstatt Rosenharz ein. Die Vernissage mit expressionistischen Werken der Künstlerin Scarlett Schäfer findet am Samstag, 21. April, um 19 Uhr statt.

Die Café-Inhaber Frederica und John Cescato sind ganz vernarrt in die Bilder der Kreativwerkstatt Rosenharz, berichtet die Stiftung Liebenau. Schon drei Mal waren Werke von Künstlern der Stiftung in dem Café mit dem italienischen Flair in der Ravensburger Altstadt zu sehen.

Die Bilder der Ausstellung „Dich knutscht wohl ein Elch“ von Scarlett Schäfer orientieren sich an Werken von Peter Feichter. Sie steigt voll in die Bilder ein, lebt in der Geschichte, arbeitet mit dicken Pinseln, malt mit den Händen, streut Sand auf die Leinwand, entwickelt ihr eigenen Themen. Ihre Werke „Das Paradies im Jetzt“ erzählen eine Geschichte vom Wohlfühlen und vom Innehalten.

Das Bild vom Urfisch darf bestaunt und bewundert werden. Jedoch in der Geschichte, die Scarlett Schäfer mit ihren Bildern erzählt, zieht der Urfisch weiter, wie die Hirsche ihren Weg gehen. Scheinbar ahnen sie, dass sie die Erlaubnis haben, weiterziehen zu dürfen. Jedes Bild ist eine Geschichte, die nicht am Bilderrahmen endet.

Charlotte Bilek an der Gitarre und Günter Pruchner an der Trommel umrahmen die Vernissage mit beliebten Schlagern der 1970er-Jahre. Das Team der Kreativwerkstatt Rosenharz begleitet Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Kunsttherapeutin Irmgard Stegmann unterstützt das freie Malen und ermutigt die Künstler, ihre Fantasie ungebremst zu entfalten. Die Bilder sind im Café L’Arte bis Donnerstag, 7. Juni, zu sehen.