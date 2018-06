Diapasón im Museum Humpis-Quartier

Was verbindet die Stadt Avignon mit Zucker und Madrigalen? Von Avignon ist vor allem das französische Volkslied „Sur le pont d´Avignon“ bekannt, und da kommt kein Zucker vor. Wer mehr über diese Zusammenhänge erfahren möchte, kann laut Veranstalter am Freitag, 18 Uhr, eine Führung durch die Ausstellung „Die Humpis in Avignon“ besuchen. Am Freitag um 19.30 Uhr wird das spätmittelalterliche Avignon in Wort und Klang lebendig. Madrigale, Lieder mit weltlichem Inhal, die in verschiedenen Sprachen verfasst und an Fürstenhöfen von Deutschland über Frankreich bis Spanien gerne gehört wurden. Wie es klang, auf und unter der Brücke in Avignon, und wie die Oberschwaben Zucker zu Geld machten, hören Sie am Freitag, den 29. Juni 2018 um 19.30 Uhr im Museum Humpis-Quartier. Der Eintritt kostet sechs Euro.