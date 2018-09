Diamantene Hochzeit könnte Gnadenhochzeit sein

60 Jahre sind Karl (88) und Ruth Richter (89) aus Adelsreute bei Bavendorf nun schon verheiratet und haben am Donnerstag Diamantene Hochzeit gefeiert. Die Glückwünsche zum Fest überbrachte Taldorfs Ortsvorsteher Vinzenz Höss. Neben einem Geschenkkorb gab es eine Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann sowie von Oberbürgermeister Daniel Rapp. Eigentlich könnten die beiden Gnadenhochzeit feiern, weil sie sich schon ganze 70 Jahre kennen und lieben. Aber das Geld und die Umstände haben eine Hochzeit damals nicht zugelassen. Die Geschichte der beiden zeigt, wie nah Leid und Glück beieinander liegen können. Kennengelernt hat sich das Paar in Künzelsau im Hohenlohekreis, wo Ruth Richter geborene Krämer aufgewachsen ist. Karl Richter kam mit seinen Eltern und zwei Geschwistern nach dem Zweiten Weltkrieg als Heimatvertriebener aus der Nähe von Olmütz, dem heutigen Olomouc ganz im Osten des heutigen Tschechiens, nach Künzelsau. Dort baute sein Vater erneut einen Gartenbaubetrieb auf, den er „daheim“ – wie Karl Richter jenen Landstrich nennt, wo er aufgewachsen ist – durch die Vertreibung verloren hat. Da der Pachtvertrag in Künzelsau unverhofft nicht verlängert worden ist, musste die Familie 1962 wieder von Null anfangen und mit dem Aufbau eines Gartenbaubetriebes starten, der heute von Sohn Manfred fortgeführt wird. Noch immer helfen beide im Betrieb mit – sie auf dem Markt und er in der Gärtnerei. Wie viele „Reingeschmeckte“ mit Vertriebenengeschichte und obendrauf als ökumenisches Ehepaar hatten die Richters in Oberschwaben keinen leichten Anfang. Am Wochenende werden nun die 60 Jahre gefeiert, die eigentlich 70 sind. Foto: Philipp Richter