Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee verkauft gebrauchte Büromöbel

Nach ihrem Umzug in die neuen Räumlichkeiten in der Weinbergstraße in Ravensburg bietet die Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee die Büromöbel in den nun leer stehende Räumlichkeiten in der Eisenbahnstraße 49 und der Marktstraße 53 zum Verkauf an.

Am Donnerstag, 14. Januar, von 10 bis 15 Uhr kann das Inventar besichtigt und bei Interesse gleich mitgenommen werden. Angeboten werden Sitzgruppen, Aktenschränke, Bürostühle, Regale, Büroschränke, Kleinmöbel und sonstige Büroausstattung.

Der Verkaufstag steht für alle offen, es gelten die allgemeinen Hygieneregeln, weshalb es zu Wartezeiten kommen kann. Parkmöglichkeiten in den umliegenden Parkhäusern. Zur Abholung der Möbel kann kurzfristig direkt vor den Gebäuden geparkt werden.