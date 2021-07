Diakon Michael Wielath aus Ravensburg nimmt Vier-Millionen-Euro-Spende symbolisch entgegen

Die Spendenbereitschaft für die von Radio Horeb unterstützen Afrika-Projekte übersteigt die Erwartungen. Diakon Michael Wielath aus Ravensburg konnte jetzt symbolisch einen Vier-Millionen-Euro-Betrag aus den Händen von Radio-Horeb-Programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher entgegennehmen. Das Geld hatten Hörer des christlichen Senders, der auch ein Studio in Ravensburg hat, gespendet. 800 000 Euro davon kamen nun noch zusätzlich in den Wochen nach der eigentlichen Spendenaktion im Mai zusammen. „Damit sollen Projekte unterstützt werden, die bisher nicht zum Zuge gekommen sind“, so Michael Wielath, der in der Weltfamilie von Radio Maria für die Spendenprojekte von Radio Horeb zuständig ist.

Insgesamt haben sich bundesweit über 10 000 Spender aus allen Teilen Deutschlands beteiligt. In Baden-Württemberg kam der höchste Spendenbetrag aus Ravensburg. Mit den Spenden soll vor allem der Auf- und Ausbau christlicher Radio-Maria-Stationen in den afrikanischen Ländern Demokratische Republik Kongo, Südsudan und Sambia unterstützt. Neben den Förderprojekten in Afrika steht der Aufbau einer Radiostation im Libanon und ein zweites Studio mit einer zusätzlichen Frequenz im portugiesischen Wallfahrtsort Fatima auf der Liste.