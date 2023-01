Diakon fordert Verstetigung der Integrationsarbeit

„Tür an Tür“ heißt ein früherer Friseursalon in der Hindenburgstraße 49 heute. Der Name ist fein gewählt: Hier arbeiten Integrationsmanagerinnen und Integrationsmanager, die sich dafür einsetzen, dass Geflüchtete und Zugewanderte mit der Gesellschaft um sie herum zurechtkommen – und diese mit ihnen. 2018 haben sie mit ihrer Arbeit begonnen, die Anlaufstelle ist zu einem viel besuchten Knotenpunkt geworden. Der Wunsch bei den Anbietern groß, daraus endlich eine feste, langfristig gesicherte Größe im Hilfesystem zu machen.

Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg erhalten vom Land Geld für diese Anlaufstellen. Das war eine von Sozialminister Manne Lucha forcierte Reaktion auf die große Flüchtlingswelle der Jahre 2015/2016. In 98 Prozent der Kommunen gibt es nun Integrationsmanager, insgesamt in Baden-Württemberg etwa 1200 solche Einrichtungen. In der Ravensburger Südstadt kümmert sich die Diakonie um die Organisation. Für die Nordstadt hat das DRK einen Sozialraum mit Integrationsmanagern bezogen. In Weingarten ist die Caritas zuständig.

Unverzichtbares Angebot

Diakon Gerd Gunßer, der Fachbereichsleiter Sozialberatung bei der Diakonie Oberschwaben, Allgäu und Bodensee, bezeichnet das Angebot als eine „Erfolgsgeschichte“, es habe sich im gerade für Geflüchtete und Zugewanderte schwer durchschaubaren Netz aus Behörden, Fachstellen und Projekten als unverzichtbar erwiesen. Umso mehr dringt er auf eine „Verstetigung“ – unisono mit seinen Kollegen in der Nordstadt: „Ich habe kein Verständnis dafür, dass es jedes Mal ein Kampf ist, dass dieses Angebot wieder für eine Zeit verlängert wird“, sagt er in einem Pressegespräch in der Beratungsstelle. Integration dauere, mindestens eine Generation.

Die Landesregierung hat vor kurzem für die beiden nächsten Jahre entschieden, dass die Förderung bestehen bleibt, ist vom Pressesprecher im Sozialministerium, Markus Jox, in Stuttgart zu erfahren. Für die Stadt Ravensburg bedeutet das nun sogar drei Jahre, die gesichert sind, da das erste Jahr des Projektes hier anderweitig finanziert worden war. „Das ist natürlich schön“, sagt Gunßer, doch dieser Denkfehler sei damit nicht aufgehoben: „Dass sich Hilfe bei der Integration nach wenigen Jahren erledigt hat und man so ein Angebot wieder abschaffen kann.“ Zumal gerade jetzt Hunderttausende Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind und 2023 wohl noch viele folgen werden – Erwachsene und Kinder mit teils schweren Traumatisierungen, kaum Sprachkenntnissen und unklarer Perspektive.

Mehr als 1000 Beratungsgespräche

Allein der Treffpunkt in der Hindenburstraße ist für mehr als 400 Personen zuständig, mehr als 1000 Beratungsgespräche gibt es im Süden Ravensburgs pro Jahr, die die Sozialarbeiter Fabian Bodenmiller, Michael Schwarzkopf, Zeynep Ela Elciboga und Svetlana Fuchs, die sich momentan 2,8 Stellen teilen, mal im Büro, mal vor Ort bei den Menschen führen. Zusätzlich würden sie mit anderen Stellen kommunizieren, vom Job-Center über Kindergarten bis zum Zentrum für Psychiatrie, per Mail oder telefonisch, berichtet Bodenmiller. Ein Teil der begleiteten Menschen lebt in Gemeinschaftsunterkünften wie der in der Florianstraße, andere haben bereits Wohnungen gefunden. Einige können noch kein Deutsch, andere sprechen die Sprache bereits ganz gut, manche haben einen Job, andere brauchen bei der Berufsfindung Orientierung.

Die eine braucht Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen. Einer ist verzweifelt, weil er versehentlich irgendwo ein Jahresabonnement abgeschlossen hat und nicht weiß wie er das bezahlen soll. Es geht um Schulden, um Sorgen um die Kinder, um Probleme mit Ehepartnern, Familienplanung, Fragen zu den Themen Schule und Beruf, Sprache, deutsche Kultur, Rechte und Pflichten und oft auch um den seelischen Spagat zwischen Deutschland und Angehörigen in der ersten Heimat.

Teil der Gemeinschaft werden

Fabian Bodenmiller sagt: „Bei uns ist jedes Thema willkommen, und wir bemühen uns, einen Schritt weiter zu helfen.“ Immer sei das Prinzip, die Menschen „zu befähigen“, sie also zu motivieren, selbst etwas zu schaffen und so nach und nach Teil der Gemeinschaft zu werden, in der sie leben. „Wir nehmen nicht alles ab“, sagt Bodenmiller. Das heißt, dass es oft nur Impulse und kurze Hilfestellungen zum Beispiel beim Ausfüllen von Anträgen gibt, dass geeignete Adressen vermittelt werden, der Kontakt, wenn möglich, aber selbst hergestellt wird. Und dass das Ziel bei Problemen stets ist, einerseits Verständnis für die geltenden Regeln zu erzeugen, andererseits aber auch zu verstehen, was es Betroffenen gerade schwer macht, zurecht zu kommen.

Anders als Mitarbeiter in Ämtern und Behörden, die oft starren Vorschriften folgen müssen, können die Integrationsmanager individuell auf die Bedürfnisse eingehen. „Bei uns gibt es keinen erhobenen Zeigefinger und auch keine Sanktionen zu befürchten“, beschreibt Michael Schwarzkopf. Hindernisse könnten oft ohne Umwege aus dem Weg geräumt werden und viele Klienten könnten ihren Weg dann wieder unbeschwerter weitergehen.

Anderen Stellen viel Arbeit ersparen

Gerd Gunßer ist wichtig: Durch diesen Knotenpunkt bleibt anderen Stellen viel Arbeit erspart. In „Tür an Tür“ und anderen solchen Räumen werde vieles abgefangen und abgefedert, was woanders keinen Platz hat. Der Diakon erklärt, die Berichte über Geflüchtete mit einer leuchtenden Erfolgsgeschichte verzerrten manchmal die Realität: Der Syrer, der nach drei Jahren als Zahnarzt arbeitet oder die Afghanin, die als Busfahrerin oder Krankenschwester ihre Familie finanziere, so etwas gebe es zwar, doch es sei kein Beleg dafür, dass Integration schnell und einfach funktioniere. „Die meisten brauchen lange Begleitung, es dauert mindestens eine Generation“, sagt er. Fabian Bodenmiller fügt an: „Es dauert eigentlich sogar zwei Generationen. Oft sind es erst die Enkel, die sich wirklich hier zuhause fühlen.“

Integrierter Mann hilft aus der Patsche

Für die Sozialarbeiter in der Hindenburgstraße ist klar, dass Menschen, die gut integriert sind und denen auf ihrem Weg geholfen wurde, viel für die Gesellschaft tun können – und dies auch wollen. Sei es ehrenamtlich, sei es in einem Verein, sei es wiederum für Geflüchtete, die noch einige Schritte brauchen, um anzukommen. „Vor kurzem brauchten wir dringend einen Übersetzer, der Farsi spricht“, erzählt Michael Schwarzkopf. Da haben wir einen inzwischen sehr gut integrierten Mann angerufen, den wir immer wieder begleitet haben. Er kam sofort mit seinem Fahrrad – und hat uns aus der Patsche geholfen.

Für Gerd Gunßer, den Dekan ist genau das der Sinn eines gelungenen Integrationsmanagements: Dass Menschen freiwillig und gerne etwas zurückgeben an die Gesellschaft, in der sie ihr neues Leben begonnen haben.