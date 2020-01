D‘Hundskrippln spielen „Lederhosn Amore“ in Ravensburg

D’Hundskrippln – das ist eine sechsköpfige junge Band aus der Nähe von Ingolstadt und Kelheim. Auf ihrer „Lederhosn Amore“-Tour macht sie am Samstag, 11. Januar, Halt in Ravensburg und treten ab 20 Uhr in der Zehntscheuer, Grüner-Turm-Straße 30, auf.

Mit Schlagzeug, Keyboard, Bass und Gitarren, zwei Saxofonen, einem Akkordeon, einem Tenorhorn und einer Posaune sowie viel Gesang ist das Sextett laut Ankündigung des Veranstalters mehr als zünftig unterwegs. Bajuwarischer Rocksound trifft hier auf satte Bläserarrangements. D‘ Hundskrippln lieben es auch live, gradlinig, heftig und dennoch herzlich aufzuspielen. Karten im Vorverkauf zu 20, ermäßigt 18 Euro gibt es bei der Tourist-Info Ravensburg, dem Musikhaus Lange und der „Schwäbischen Zeitung“.