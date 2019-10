DHBW-Studierende analysieren Erfolgsfaktoren der Ravensburger Vesperkirche

Die Ravensburger Vesperkirche habe auch 2019 in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg vor allem für bedürftige Menschen täglich eine sehr günstige Möglichkeit zum Mittagessen, einen Raum der Begegnung sowie eine ganze Menge an zusätzlichen Hilfsangeboten und kulturellen Veranstaltungen geboten. Das teilt die Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg mit. DHBW-Studenten hätten die Erfolgsfaktoren der Vesperkirche analysiert, die es im Winter 2019 zum elften Mal gab und vom Diakonischen Werk Ravensburg sowie der Johannes-Ziegler-Stiftung organisiert wurde.

Das Projekt der DHBW Ravensburg habe im Rahmen eines Projektseminars zu Formen gesellschaftlicher Verantwortung in der Gastronomie im Studienschwerpunkt Hotel- und Gastronomiemanagement stattgefunden. „Wir haben uns die Vesperkirche vor allem vor dem Hintergrund der Diskussion um neue Formen des bürgerschaftlichen und unternehmerischen Engagements in der Gesellschaft angeschaut“, erläutert Studiengangsleiter Armin Müller die Zielsetzung des Projektes. Während der drei Wochen der Veranstaltung mischten sich studentische Arbeitsgruppen unter die Teilnehmer und Mitarbeiter der Vesperkirche und führten persönliche Befragungen durch.

300 Interviews mit Helfern, Teilnehmern und Unternehmensvertretern

Die Studenten interessierten sich insbesondere dafür, aus welchen Gründen sich die vielen ehrenamtlichen Helfer engagieren, welche Aspekte der Vesperkirche sie besonders wichtig finden und ob sie sich in anderen gesellschaftlichen wie kirchlichen Bereichen ebenfalls aktiv einbringen. Zudem wurden Teilnehmer befragt, warum sie die Vesperkirche besuchen. Insgesamt konnten die Studenten rund 300 Interviews mit Helfern, Teilnehmern und Unternehmensvertretern führen und auswerten. „Uns hilft diese professionelle Auswertung. So werden wir bestätigt, dass die Vesperkirche neben den unterschiedlichen Angeboten vor allem Raum für besondere Begegnungen bietet“, sagt Vanessa Lang von den Zieglerschen in Wilhelmsdorf.

Zu den vielen Helfern und Unterstützern ergaben die Befragungen laut Mitteilung spannende und neue Ergebnisse. So hätten viele Ehrenamtliche angegeben, dass sie ansonsten wenig in kirchlichen Strukturen aktiv sind und auch wenig andere Ehrenämter ausführen. „Im Umkehrschluss heißt das, dass es dem Diakonischen Werk und der Johannes-Ziegler-Stiftung sehr gut gelingt, Menschen und auch Unternehmen als Unterstützer zu aktivieren, die ansonsten wenig kirchlich gebunden und auch nicht unbedingt zu den klassisch Engagierten in Ravensburg gehören“, erklärt Müller die Ergebnisse: „Das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Veranstaltung. Insofern kann man die Vesperkirche gut als ein erfolgreiches, neues und letztlich auch zeitgemäßes Format im Ehrenamt charakterisieren.“

Miteinander über alle Gesellschaftsschichten hinweg

Teilnehmer und Ehrenamtliche würden gleichermaßen die gemeinschaftliche Dimension der Veranstaltung und das soziale Miteinander über alle Gesellschaftsschichten hinweg schätzen. Unterstützende Unternehmen hätten dabei sehr unterschiedliche Motive für ihre Spenden und Unterstützungsleistungen, so die Erkenntnisse der Studenten. Neben dem traditionell-christlich geprägten Firmenchef gebe es etwa moderne Manager, die vor allem die regionale und direkte Wirkung der Vesperkirche schätzen.

Insgesamt zeigten sich die Studenten laut DHBW davon fasziniert, wie ein großes gastronomisches Event Gelegenheit bietet, um in sehr unterschiedlicher Art und Weise gesellschaftliches Engagement zu leben.