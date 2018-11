DHBW-Studentinnen machen Kurzfilm über Demenz

Studentinnen von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg sind für den Deutschen Multimediapreis MB 21 nominiert. Majda Sehovic, Aruna Gallas und Julia Maier haben mit ihrem Kurzfilm „Aye, Aye!“ zum Thema Demenz die Jury überzeugt. Insgesamt sind 20 Wettbewerbsbeiträge nominiert. Welchen Preis die jungen Filmemacherinnen gewinnen, erfahren sie am Samstag, 10. November, beim Medienfestival in den Technischen Sammlungen Dresden.

In ihrem fünfminütigen Animationsfilm zeigen die DHBW-Studentinnen auf anschauliche Weise, wie die Gedanken eines Demenzkranken zunehmend durcheinandergeraten: Im Kopf des alten Seemanns Jonte rennt ein Männchen in einem gigantischen Archiv hektisch umher und sucht nach Erinnerungen und Anekdoten. Diese kann es bald schon nicht mehr richtig zuordnen und geht in einem Überfluss an Gedanken unter. Die Folge für den dementen Jonte: Er denkt, er sei in einer Sturmflut gefangen, obwohl er zu Hause auf seinem Sessel sitzt.

„Aye, Aye!“ zeigt auf kreative und sensible Weise, wie sich Prozesse im Kopf im Alter verändern. „Wir hatten zuerst etwas Angst vor dem Thema. Das ist ja schon ein gewaltiges Ding“, sagt Majda Sehovic. Aruna Gallas, Julia Meier und sie haben Mediendesign an der DHBW Ravensburg studiert und den Kurzfilm als Semesterprojekt gemacht. Als Thema bekamen sie lediglich den Begriff „Schublade“ gestellt und waren ansonsten frei bei der Ausgestaltung ihres Films.

„Mal wieder Oma oder Opa anrufen“

Auf die Verbindung ihrer Themenvorgabe mit der Krankheit seien sie unter anderem durch persönliche Erfahrungen in der Familie gekommen. „Aber auch, weil man irgendwann selbst in der Situation sein könnte, ist Demenz für jüngere Menschen interessant“, sagt Sehovic. Es sei ein sehr wichtiges und aktuelles Thema, so die Filmemacherin weiter, und sie hoffe auch, dass durch „Aye, Aye!“ mehr darüber gesprochen wird. „Vielleicht führt der Film dazu, dass Menschen nachdenken und mal die Oma oder den Opa anrufen.“

Insgesamt hatten die Studentinnen im Frühling 2017 drei Monate Zeit für ihr Projekt – an „Aye, Aye!“ arbeiteten sie allerdings nur eineinhalb Monate. Zuvor hatten sie sich an einem anderen Ansatz versucht, bei dem ebenfalls Prozesse des menschlichen Körpers in einem Animationsfilm veranschaulicht werden sollten. Das habe letztlich nicht funktioniert, weshalb sie für ihren endgültigen Film nur noch die Hälfte der Zeit übrig hatten. Sie saßen zusammen und erarbeiteten von den Dialogen bis zu den Zeichnungen alle Bestandteile des Films gemeinsam. „In dieser Zeit haben wir nur wenig geschlafen“, lacht Sehovic.

Die Arbeit hat sich gelohnt: Im vergangenen Jahr gewannen Gallas, Meier und Sehovic den Publikumspreis beim Abgedreht-Filmfestival in Baienfurt. Auch in diesem Jahr feierten die Ravensburgerinnen bereits Erfolge mit „Aye, Aye!“, unter anderem beim Jung-und-Abgedreht-Jugendfilmfestival in Hanau und dem Bundeswettbewerb Deutscher Generationenfilmpreis in Hildesheim. Öffentlich gezeigt werden dürfe „Aye, Aye!“ noch nicht, sagt Sehovic. Um an den bundesweiten Filmfestivals teilnehmen zu können, müsse der Film für zwei Jahre unter Verschluss gehalten werden. Nach Ablauf dieser Frist solle er dann zum freien Ansehen im Internet veröffentlicht werden.

Das Kurzfilmprojekt hat bei den drei Frauen bleibenden Eindruck hinterlassen: Sie alle hätten im September ihr Bachelorstudium beendet und Lust, auch zukünftig an Animationsfilmen mitzuarbeiten, so Sehovic.