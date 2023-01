DHBW Ravensburg ehrt langjährige Dozent*innen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die DHBW Ravensburg hat nun verdiente langjährige Dozent*innen geehrt, die durch ihre Vorlesungen und ihr Engagement mit für eine gute Lehre und den Transfer zwischen Theorie und Praxis sorgen. Geehrt wurden Claudia Zinser, Konstanze Heidt-Federau, Klara Juegel, Roland Manghard, Susanne Mohr und Marco Remmele. Sie lehren seit 25 Jahren an der DHBW Ravensburg.

Claudia Zinser ist Dozentin im Studiengang Informatik und vermittelt den Studierenden ihr Wissen über Datenbanken und praktische Datenverarbeitung. Zudem betreut sie Studien- und Bachelorarbeiten und ist Mitglied im Prüfungsausschuss zur T2000. Sie hat selbst an der damaligen Berufsakademie studiert – und hat ihren Wissensdurst bis heute nie verloren.

Konstanze Heidt-Federau hat vor 25 Jahren als Dozentin an der DHBW Ravensburg im Studiengang BWL-Tourismus, Hotellerie und Gastronomie begonnen. Sie lehrt unter anderem Wirtschaftsportugiesisch, Rhetorik und Mitarbeiterführung. Sie half 1997, den Austausch mit der neuen Partnerhochschule in Coritiba, Südbrasilien, in Schwung zu bekommen. Eine sehr hilfreiche Unterstützung, hatte sie doch neun Jahre lang in Brasilien gelebt und gearbeitet.

Karla Juegel ist eine ausgewiesene Messeexpertin und daher immer hoch willkommen als Dozentin im Studiengang Messe-, Kongress- und Eventmanagement. In ihren Vorlesungen führt sie die Studierenden ein in die Grundlagen der Veranstaltungsformate.

Roland Manghard unterstützt die Studiengänge Elektrotechnik und Maschinenbau als Dozent. Er versteht es bestens, auch etwas sperrige Inhalte der Elektronik und Messtechnik verständlich an die Studierenden weiterzugeben.

Susanne Mohr unterrichtet technisches Englisch bei den Studierenden im Fallenbrunnen. Diese kennen sich am Ende sprachlich bestens aus, etwa rund um die technischen Details eines Großdieselmotors.

Marco Remmele lehrt im Studiengang BWL-Industrie. Seine Felder sind die VWL, aber auch Moderation, Präsentation und Zeitmanagement. Seit vielen Jahren betreut er zudem Projekt- und Bachelorarbeiten.

Lehrbeauftragte der DHBW sind externe, nebenamtlich tätige Dozent*innen. Sie vermitteln den Studierenden in den Lehrveranstaltungen Wissen und Erfahrung aus ihren Berufen. An der DHBW Ravensburg sind derzeit rund 1000 Lehrbeauftragte aus dem Bereich der Hochschulen, Schulen und der beruflichen Praxis beschäftigt.