DHBW Ravensburg bietet Studieninfo an

Die DHBW Ravensburg bietet ihren Infonachmittag am Dienstag, 8. Juni, in einem Online-Format an. Studieninteressierte können sich für verschiedene Vorträge der jeweiligen Studiengänge in Wirtschaft und Technik anmelden. Beginn ist um 12 Uhr, der letzte Vortrag endet um 18 Uhr. Die Studienberatung sowie Studierende beantworten von 14 bis 16.30 Uhr alle offenen Fragen, beispielsweise zur Bewerbung, in einem Videochatraum. An einer Job-Wall sehen die Studieninteressierten, welche Firmen noch Studienplätze für den Start im Oktober 2021 und im Oktober 2022 anbieten.

Die Studieninteressierten können sich vorab über die Webseite der Hochschule anmelden und erhalten per E-Mail die Informationen über den Zugang. Sie haben die Möglichkeit, über den Nachmittag hinweg verschiedene der rund 30-minütigen Vorträge zu besuchen.

Für die Fakultät Wirtschaft, die am Campus Ravensburg angesiedelt ist, gibt es Vorträge über die Studienangebote Wirtschaftsinformatik, Mediendesign, Industrie, International Business, Tourismus, Hotel- und Gastronomiemanagement, Gesundheitsmanagement, Medien- und Kommunikationsmanagement, Digital Business Management sowie Messe-, Kongress- und Eventmanagement.

Für die Fakultät Technik am Campus Friedrichshafen werden die Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Embedded Systems, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen vorgestellt.

An der DHBW Ravensburg studieren rund 3800 junge Menschen in den Bereichen Wirtschaft und Technik. Das Besondere an einem Studium an der DHBW ist die enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Die Interessenten für einen Studienplatz bewerben sich bei einem Unternehmen ihrer Wahl – dem Dualen Partner. Haben sie mit dem Betrieb einen Studien- und Ausbildungsvertrag abgeschlossen, dann werden die Studierenden an der DHBW Ravensburg immatrikuliert. Es wechseln sich drei- bis sechsmonatige Theoriephasen an der Hochschule mit gleich langen Praxisphasen beim Dualen Partner ab.