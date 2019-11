DHBW-Professorin beteiligt an Tourismusstrategie

Conny Mayer-Bonde, Studiendekanin des Studienzentrums Tourismus, Hotellerie und Gastronomie an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg ist an der Ausarbeitung einer nationalen Tourismusstrategie beteiligt.

Wie die Hochschule in einer Pressemitteilung schreibt, will das Wirtschaftsministerium das Potenzial des Tourismus in Deutschland weiter ausschöpfen und arbeitet deshalb an einer nationalen Strategie.

Diese habe drei übergeordnete politische Ziele: Sie soll die inländische Wertschöpfung erhöhen, die Lebensqualität der in Deutschland lebenden Menschen nachhaltig steigern und einen Beitrag zur internationalen Stabilität leisten. In den kommenden Monaten werden die Inhalte landesweit in sechs Workshops mit Beteiligten aus Tourismus und Hotellerie diskutiert und erarbeitet.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, selbst Alumnus der DHBW in Ravensburg, leitet den Prozess. Conny Mayer-Bonde ist Mitglied des Wissenschaftsrates, der das Projekt wissenschaftlich begleitet.