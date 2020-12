DHBW ist „zweitkreativste Hochschule“ Deutschlands

Der Art Directors Club (ADC) hat die kreativsten Hochschulen Deutschlands gekürt. Dabei sei die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg im zweiten Jahr in Folge auf dem zweiten Platz gelandet, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule.

Zu verdanken sei das den Mediendesignern, die bei den ADC-Wettbewerben seit Jahren gut abschneiden. Für das Ranking der kreativsten Hochschulen werden die erfolgreichsten Arbeiten des ADC-Junior-Wettbewerbs der vergangenen drei Jahre ausgewertet. Der Art Directors Club (ADC) Deutschland sei „der“ führende Kreativenverband in Deutschland, heißt es weiter. In ihm würden führende Designer und Werber Maßstäbe in Sachen kreativer Kommunikation setzen und durch Nachwuchswettbewerbe kontinuierlich Talente fördern.