DHBW holt sich beim 31. „GWA Junior Agency Award“ den Sieg

Marketing- und Designstudenten der DHBW Ravensburg haben beim 31. „GWA Junior Agency Award“ Gold in allen Kategorien geholt – den ersten Platz der Jury, den Publikumspreis und den Preis für das beste „Making-of“. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, richtet der Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA) den renommierten Nachwuchswettbewerb in Deutschland aus, um strategische und kreative Leistung zu bewerten.

Die Studenten arbeiteten demnach Hand in Hand an einer Kommunikationslösung und bekamen mit der Agentur „qu-int.“ aus Freiburg einen Coaching-Partner an die Seite gestellt. An einem konkreten Fall aus dem Werbealltag konnten sie Strategie und Kreativität üben: Vollauf gelungen sei dies den Studenten der DHBW Ravensburg mit ihrer Image-Kampagne „Endlich was für junge Leute“ für die Schwarzwald Tourismus GmbH, heißt es. Die Idee: Diese möchte eine jüngere Zielgruppe ansprechen, da nur zehn Prozent der Gäste unter 35 Jahren sind.

Die Studenten haben deshalb Heinz-Dieter von Tann, fiktiver Bürgermeister im Schwarzwald, zum Leben erweckt, der „endlich was für junge Leute“ machen will. Auf allen sozialen Kanälen testet er daher im Selbstversuch, was jungen Leuten gefällt. So unternimmt der Schwarzwald-Botschafter eine Roadshow durch Süddeutschland mit seinem Premiumprodukt „Kuckuri“ – die Kuckucksuhr für die „next Generation“ mit WLAN und Smartphone-Ladestation. Teams von Hochschulen aus ganz Deutschland stellten ihre Projekte nun in einem 25-minütigem Pitch der Jury in Düsseldorf vor. Vonseiten der DHBW wurde das Projektteam betreut von den Professoren Mathias Hassenstein, Herbert Moser und Karin Reinhard sowie von Johannes Müllerleile. Foto: DHBW Ravensburg