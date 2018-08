DHBW holt Platz 2 und 5 in Spanien

Zum Saisonabschluss der Formula Student hat es für das gemeinsame Team der Dualen Hochschule Baden Württemberg (DHBW) in Ravensburg und der Oregon State University nochmal Top-Platzierungen gegeben. Wie die DHBW mitteilt, holte der Verbrennerrennwagen in Spanien Platz 2 und musste sich nur der Uni Stuttgart geschlagen geben. Der Elektrorennwagen landete am Ende auf Rang 5.

Fünf Rennen hatte das Team vom Boden- und aus Übersee in dieser Saison, um sich mit der Weltspitze in der Formula Student zu messen. Sowohl der Elektro- als auch der Verbrennerrennwagen landeten dabei jeweils einmal auf Platz 2 und damit auf dem Treppchen.

Einen tollen Saisonverlauf habe dabei der Verbrenner hingelegt: Auf Platz 25 in Michigan folgte Platz 4 beim Heimrennen in Hockenheim und nun Platz 2 in Spanien. „Kommt der Flitzer ins Rollen, dann muss sich die Konkurrenz warm anziehen, das belegen auch die Ergebnisse in den Teildisziplinen nun in Spanien“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. So gab es Platz 1 im Skid Pad, der liegenden Acht, und Platz 2 jeweils im Ausdauerrennen und im Autocross, einem Parcours mit Schikanen und Kurven. Neben den dynamischen Disziplinen mussten die Studenten vom DHBW-Technikcampus Friedrichshafen auch mit ihrer Konstruktion, der Energieeffizienz und ihrer Kostenplanung überzeugen.

Der Elektrorennwagen der DHBW Ravensburg steht dem Verbrenner inzwischen in nichts mehr nach, teilt die DHBW weiter mit. Beim jetzigen Rennen in Spanien war es Platz 5, aber bereits in Italien habe das Team zuvor mit Platz 2 bewiesen, dass es sich in dieser Klasse in der Weltspitze etabliert hat.

Das Besondere am Global Formula Racing (GFR) sei die Kooperation der DHBW Ravensburg und der Oregon State University. In Übersee wird der Verbrennerrennwagen zusammengebaut, am Bodensee die Elektroversion. Die Autos seien eine Koproduktion – auf beiden Kontinenten werde konstruiert, gebaut, beschafft, optimiert und schlussendlich ausgetauscht. Jeweils rund 50 Studenten sind auf beiden Kontinenten Teil von GFR.