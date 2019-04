DGB ruft zur Teilnahme an der Mai-Kundgebung auf

Angesichts der bevorstehenden Wahlen zum europäischen Parlament lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu seinen Mai-Kundgebungen in diesem Jahr unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ ein. In Ravensburg wird der DGB am Maifeiertag ab 11 Uhr auf dem Marienplatz präsent sein. Hauptredner ist laut Ankündigung des Veranstalters Andreas Harnack, Regionalleiter der IG Bau in Baden-Württemberg.

Die EU habe dafür gesorgt, dass in Europa seit Jahrzehnten Frieden bestehe. Und sie habe für die Menschen in Deutschland und europaweit erhebliche Vorteile gebracht: Bei der Freizügigkeit, den Arbeitszeiten, Urlaub, Mutterschutz und in vielen anderen Bereichen der Arbeitswelt schütze und erweitere die EU die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und auch wirtschaftlich profitiere Deutschland enorm von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union, heißt es laut Pressemitteilung. Dennoch, so der DGB, erleben immer mehr Menschen, dass in der EU die Interessen der Märkte oft Vorrang vor sozialen Belangen hätten.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert daher, dass die Menschen im Mittelpunkt der europäischen Politik stehen müssen. Die sozialen Interessen der Bürgerinnen und Bürger, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten Vorrang vor den Interessen der Unternehmen, fordert der DGB.

Livemusik am 1. Mai auf dem Marienplatz gibt es von Georg Sattler. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Weitere Reden gibt es unter anderem von Vertretern von Fridays for Future und dem Bündnis gegen Armut Ravensburg.