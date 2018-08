Deutschrapper Bausa kommt zur Ravensburger Clubnacht

„Eine Nacht, sechs Clubs und du“ – So lautet das Motto der Ravensburger Clubnacht, die am 2. Oktober steigt. Der Online-Vorverkauf startet bereits am Dienstag, 4. September. Die komplette Künstlerriege wollen die Veranstalter noch in den nächsten Wochen bekanntgeben. Fest steht bereits: Bausa, der „Kind des Deutschraps“, ist mit dabei.

Laut Veranstalter ist die Ravensburger Clubnacht Süddeutschlands größtes Clubfestival. Das Prinzip: Besucher kaufen ein Ticket und erhalten damit kostenfreien Eintritt in sechs Clubs. Zwischen den Locations verkehrt ein kostenloser Shuttlebus. Los geht es um 22 Uhr, ein Ende ist nicht gesetzt. Wer in die Clubs will, muss mindestens 18 Jahre alt sein.

Optische Effekte und Installationen gibt es in Zusammenarbeit mit „Defekt“ und der HS Weingarten „Digital Media Design“.

Bevor die Clubnacht offiziell startet, läutet Bausa bereits den Abend ein. Im Schwörsaal gibt er ab 20 Uhr ein Clubnacht-Konzert im kleinen Kreis. „Spätestens, seit ,Was du Liebe nennst’ acht Wochen auf Platz eins der deutschen Charts war, hat jeder verstanden, dass an Bausa in Zukunft keiner mehr vorbeikommt“, schreibt der Veranstalter über den Deutschrapper. Die Tour zum Album „Dreifarbenhaus“ sei komplett ausverkauft gewesen.

In der Kantine ist Oliver Huntemann zu Gast. „Als die Idee von „Techno“ geboren wurde, war Oliver Huntemann bereits einer der großen Macher, die daran beteiligt waren“, heißt es in der Ankündigung. „Nach vier Alben, unzähligen Hits und gefeierten Kollaborationen mit seinen Kameraden Dubfire & Stephan Bodzin ist er heute Teil einer erlesenen Gruppe aus globalen Techno-Ikonen.“ Auch House-Musik hat der DJ im Gepäck.