Deutschlandpokal 2022

Ravensburg/Düsseldorf - Zahlreiche Paare folgten der Einladung des Deutschen Tanzsportverbandes nach Düsseldorf. Der austragende Boston-Club schuf dafür den angemessenen Rahmen für den diesjährigen „Deutschland Pokal“ der Altersklasse Hauptgruppe II in den Standard- und lateinamerikanischen Tänzen.

Marie Schwarz und Maximilian Schmidt vom ATC Blau-Rot Ravensburg wollten als amtierende baden-württembergische Landesmeister IIA und Vize-Landesmeister IIS-Latein ganz vorne mitmischen. Zusammen mit Clubtrainer Jürgen Schlegel bereiteten sie sich die vergangenen Wochen intensiv auf dieses Ereignis vor. Schon beim Eintanzen machten die beiden Ravensburger durch ihren extravaganten Tanzstil und ihren neu geschaffenen Look auf sich aufmerksam. Nach einer souverän getanzten Vorrunde zogen die beiden mit deutlichem Votum der Wertungsrichter in das Finale ein. Hier machten sich die erst kürzlich überstandene Corona-Infektion von Max und somit konditionelle Schwächen bemerkbar. Die anfängliche Souveränität war verflogen und die beiden hatten sichtlich Mühe, ihr meisterliches Können vollumfänglich abzurufen. Mit gemischten Wertungen schrammten Marie und Max haarscharf am Treppchen vorbei und belegten den undankbaren vierten Platz. Trainer Jürgen Schlegel zeigte sich dennoch zufrieden mit dem Ergebnis seiner Schützlinge: „Wir haben unsere gemeinsam gesteckten Trainingsziele erreicht und sind sogar ins Finale eingezogen, da ist die Platzierung sekundär.“