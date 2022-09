„Deutschland ist nicht Mittelpunkt der Welt“

Im Rahmen der SZ-Sommerserie „Wer bietet mehr“ forderte SZ-Redakteur Philipp Richter die Leser heraus, die 42 von ihm bereisten Länder zu überbieten. Ulrike Mai und ihr Partner Hans Beuter schaffen das. Sie bereisten bisher 56 Länder mit Übernachtung und waren seit 25 Jahren an Weihnachten nicht mehr in Deutschland. Selbst die Corona-Pandemie konnte ihre Reiselust nicht bremsen. Beweisen können sie das durch eine besondere Art von Mitbringseln.

Das Paar aus Oberhofen blickt in seine Fotoalben und erzählt. „Unseren ersten gemeinsamen Urlaub haben wir vor 25 Jahren auf den Seychellen verbracht“, sagt Hans Beuter. „Da mussten wir erstmal schauen, ob wir die gleiche Art von Urlaub mögen“. Schnell entwickelte sich die gemeinsame Leidenschaft fürs Reisen.

Auf Vulkanen wandern und über Märkte bummeln

„Wir mögen keine All-Inclusive-Urlaube“, sagt Ulrike Mai. Beuter und Mai mögen Urlaube, bei denen sie die Kultur und Natur des Reiselandes kennenzulernen. Sie gehen gerne auf regionale Märkte, treffen sich mit Einheimischen und sind offen gegenüber lokalen Spezialitäten. Auch für Action ist in ihren Urlauben immer gesorgt. Ob Tauchen mit Bullenhaien in Mexiko, Vulkanwanderungen auf 5000 Metern Höhe in Ecuador oder Fliegen mit einem Wasserflugzeug im mittelamerikanischen Belize.

Nicht nur Fernreisen, sondern auch die europäischen Nachbarländer interessieren die beiden. Oft sind sie in Österreich, der Schweiz oder Italien. Allerdings möchten Beuter und Mai möglichst viele verschiedenen Länder kennenlernen, und so reisen sie in die meisten Länder nur einmal. Mittlerweile hilft eine sorgfältig geführte Excel-Tabelle dabei, den Überblick über die bereisten Länder zu behalten.

Bierdosen aus allen Ländern mitgebracht

Ulrike Mai und Hans Beuter bringen von fast allen ihren Reisen eine Probe Sand und eine Dose Bier als Andenken mit. Angefangen habe diese Sammelleidenschaft, als am Ende des Urlaubs noch Bier und andere Lebensmittel übrig waren.

Es ist ja schließlich schade, die Bierdosen dort zu lassen, sagt Beuter und lacht.

Mittlerweile stehen in einem Schrank im Wohnzimmer dutzende volle und leere Bierdosen. Einige seien zwar schon abgelaufen, aber trotzdem eine schöne Erinnerung, sagt Hans Beuter und zeigt auf die bunt bemalten Dosen. Den Sand hat Ulrike Mai liebevoll in kleine Gläser gefüllt und mit dem jeweiligen Reiseort und der Distanz zu ihrem Heimatort Oberhofen beschriftet.

Ein eindeutiger Lieblingsurlaub sei schwierig auszumachen. Jeder Urlaub habe seine eigenen besonderen Highlights, sagt Beuter. Gerne erinnern sich die beiden jedoch an ihre Reise in die Savanne von Tansania. Schon vor dem Einsteigen in den Jeep konnten sie auf ihrer Safari aus der Ferne das Zittern des Bodens spüren, als sie Zeugen der großen Gnu-Wanderungen wurden. Während Sie nachts im Schlafsack in ihrem Zelt lagen, hörten sie nur die Geräusche der Natur, berichten die beiden. Alles um sie herum war dunkel, und die einzige Lichtquelle war der sternenklare Himmel. „Eine einzigartige Erfahrung“, sagt Mai.

Skurriles Erlebnis an der Grenze

Auch skurrile Erlebnisse haben die beiden in ihren Urlauben gehabt. So wollte das Paar einst von der Dominikanischen Republik mit einem Mietwagen für einen Tag nach Haiti fahren. An der Grenze wurden sie aber aufgehalten. Sie durften nicht mit dem Mietwagen einreisen. So mussten sie ihr Mietauto vor der Grenze stehen lassen und zu Fuß einreisen, erzählt Hans Beuter.

„Wir haben uns durch das Reisen verändert“, sagt Hans Beuter. „Deutschland ist nicht der Mittelpunkt der Welt.“ Ihnen sei bewusst geworden, welch hohen Lebensstandard sie in Deutschland genießen. Gleichzeitig seien beide sehr offen geworden und hätten mehr Respekt für andere Kulturen, sagt Mai.

Der nächste Flug ist schon gebucht

Ihr nächstes Reiseziel im Dezember sei Asien. Der Langstreckenflug nach Hongkong sei bereits gebucht, aber über das genaue Reiseziel werde noch beraten. Sicher sei jedoch, dass es ein bisher unbekanntes Land für beide werde, sagt Ulrike Mai.