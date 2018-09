Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen in der Region

Die neue Woche beginnt im Südwesten herbstlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Montag meist trocken. Bei Höchsttemperaturen zwischen 9 bis 18 Grad zeige sich im Tagesverlauf auch zunehmend die Sonne.

Der Wind der letzten Tage bleibt dem Land mit teils starken Böen erhalten. In der Nacht zum Dienstag könne es im Bergland und in Oberschwaben verbreitet zu Bodenfrost kommen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen null und sechs Grad. Bei Temperaturen von 9 bis 18 Grad bleibt es laut DWD am Dienstag sonnig und trocken.

Ein Sturmtief bestimmt das Wetter

Derzeit überquert die Kaltfront die Region in Richtung Südosten. Ein Sturmtief bestimmt das Wetter in Baden-Württemberg und sorgt zum Teil für stürmische Böen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt entsprechend vor schweren Sturmböen auf der Alb und in Teilen Oberschwabens. Auch in der Region um Ulm könne mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h gerechnet werden, gegen Abend können diese sich laut den Wetterexperten sogar auf über 100 km/h verstärken.

Auf exponierten Schwarzwaldgipfeln können die Orkanböen vereinzelt Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h erreichen. In der Nacht zum Montag beruhigt sich allerdings die Lage.

